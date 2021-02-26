https://ria.ru/20210226/diplomaty-1599076936.html

В Кремле прокомментировали возвращение дипломатов из КНДР на дрезине

В Кремле прокомментировали возвращение дипломатов из КНДР на дрезине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с покидавшими КНДР на дрезине сотрудниками российского посольства отметил, что дипслужба —... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:50

2021-02-26T12:50

2021-02-26T13:32

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в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с покидавшими КНДР на дрезине сотрудниками российского посольства отметил, что дипслужба — это напряженная и суровая работа.Ранее МИД в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники миссии.Журналист попросил Пескова оценить ситуацию."Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты", — отметил представитель Кремля.Всего 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву.

https://ria.ru/20210226/drezina-1599075673.html

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T12:50 true PT0M30S

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дмитрий песков, москва, пхеньян, владивосток, в мире