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Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
Российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР с помощью самодельной дрезины, уже вылетели в Москву. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T04:39
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россия
москва
пхеньян
владивосток
кндр (северная корея)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР с помощью самодельной дрезины, уже вылетели в Москву.Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь россиян — сотрудники посольства в Пхеньяне и члены их семей.Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии, добираться пришлось с пересадками: сначала 32 часа на поезде, затем два часа на автобусе до границы, а дальше — пеший переход на российскую сторону."Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — говорилось в релизе МИД в Telegram.Россияне больше километра сами толкали дрезину по железной дороге до станции Хасан.
россия
москва
пхеньян
владивосток
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
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РИА Новости
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видео, россия, москва, пхеньян, владивосток, кндр (северная корея), в мире
Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР с помощью самодельной дрезины, уже вылетели в Москву.
2021-02-26T04:39
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Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

04:39 26.02.2021 (обновлено: 12:11 26.02.2021)
 
© МИД России/TelegramВозвращение в Россию 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей
Возвращение в Россию 8 россиян-сотрудников российского Посольства в КНДР и членов их семей - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© МИД России/Telegram
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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР с помощью самодельной дрезины, уже вылетели в Москву.

"На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом", — сообщило представительство МИД во Владивостоке в своем аккаунте в Facebook.

Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь россиян — сотрудники посольства в Пхеньяне и члены их семей.
Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии, добираться пришлось с пересадками: сначала 32 часа на поезде, затем два часа на автобусе до границы, а дальше — пеший переход на российскую сторону.
"Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — говорилось в релизе МИД в Telegram.
Россияне больше километра сами толкали дрезину по железной дороге до станции Хасан.
 
РоссияМоскваПхеньянВладивостокКНДР (Северная Корея)В мире
 
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