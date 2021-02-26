https://ria.ru/20210226/diplomaty-1599026208.html

Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву

Российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР с помощью самодельной дрезины, уже вылетели в Москву. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T04:39

2021-02-26T04:39

2021-02-26T12:11

россия

москва

пхеньян

владивосток

кндр (северная корея)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Российские дипломаты, вернувшиеся из КНДР с помощью самодельной дрезины, уже вылетели в Москву.Двадцать пятого февраля на родину вернулись восемь россиян — сотрудники посольства в Пхеньяне и члены их семей.Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии, добираться пришлось с пересадками: сначала 32 часа на поезде, затем два часа на автобусе до границы, а дальше — пеший переход на российскую сторону."Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — говорилось в релизе МИД в Telegram.Россияне больше километра сами толкали дрезину по железной дороге до станции Хасан.

россия

москва

пхеньян

владивосток

кндр (северная корея)

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2021

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T04:39 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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