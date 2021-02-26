Российские дипломаты покинули территорию КНДР на самодельной дрезине
02:14 26.02.2021 (обновлено: 05:08 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел сообщили, что российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как уточнили в МИД, в пятницу в Россию вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей. Подчеркивается, что дипломаты добирались домой "долгим и трудным путем" из-за закрытия границ и прекращения пассажирского сообщения.
"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — рассказали в МИД.
В ведомстве уточнили, что третий секретарь Владислав Сорокин стал главным "двигателем" несамоходной дрезины. В итоге конструкцию толкали больше километра по железной дороге, в том числе по мосту через реку Туманная.
Коллеги из представительства МИД во Владивостоке встретили дипломатов на российской территории. Администрация Приморского края предоставила им автобус, который доставил россиян в аэропорт.
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Борьба с коронавирусом в КНДР
В ноябре Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что КНДР, где, по официальным данным, нет коронавируса, усилила меры, чтобы не допустить его в страну, и установила "твердую стену блокады" на своих границах и в районе демаркационной линии, разделяющей ее с Южной Кореей. Отмечалось, что региональные отделы кризисных противоэпидемических мер также "просят рабочих и жителей следовать установленной системе действий, немедленно реагировать и ставить под контроль даже малейшие нештатные ситуации". По данным ЦТАК, страна также использует все возможные пропагандистские и образовательные методы для просвещения граждан и усиления мер против коронавируса.
По данным южнокорейской разведки, КНДР закрыла границу с Китаем, причем не только для людей, но и для потока товаров. Также Север якобы пренебрегает продовольственной помощью, поступающей из Китая, и отказывается ловить рыбу в море, чтобы не допустить попадание вируса в страну через морской мусор.