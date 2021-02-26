https://ria.ru/20210226/diplomaty-1599022766.html

Российские дипломаты покинули территорию КНДР на самодельной дрезине

Российские дипломаты покинули территорию КНДР на самодельной дрезине

В Министерстве иностранных дел сообщили, что российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:14

2021-02-26T02:14

2021-02-26T05:08

россия

telegram (приложение)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

южная корея

китай

владивосток

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел сообщили, что российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.Как уточнили в МИД, в пятницу в Россию вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей. Подчеркивается, что дипломаты добирались домой "долгим и трудным путем" из-за закрытия границ и прекращения пассажирского сообщения.В ведомстве уточнили, что третий секретарь Владислав Сорокин стал главным "двигателем" несамоходной дрезины. В итоге конструкцию толкали больше километра по железной дороге, в том числе по мосту через реку Туманная.Коллеги из представительства МИД во Владивостоке встретили дипломатов на российской территории. Администрация Приморского края предоставила им автобус, который доставил россиян в аэропорт.Борьба с коронавирусом в КНДРВ ноябре Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о том, что КНДР, где, по официальным данным, нет коронавируса, усилила меры, чтобы не допустить его в страну, и установила "твердую стену блокады" на своих границах и в районе демаркационной линии, разделяющей ее с Южной Кореей. Отмечалось, что региональные отделы кризисных противоэпидемических мер также "просят рабочих и жителей следовать установленной системе действий, немедленно реагировать и ставить под контроль даже малейшие нештатные ситуации". По данным ЦТАК, страна также использует все возможные пропагандистские и образовательные методы для просвещения граждан и усиления мер против коронавируса.По данным южнокорейской разведки, КНДР закрыла границу с Китаем, причем не только для людей, но и для потока товаров. Также Север якобы пренебрегает продовольственной помощью, поступающей из Китая, и отказывается ловить рыбу в море, чтобы не допустить попадание вируса в страну через морской мусор.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/granitsa-1586315386.html

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598801757.html

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T02:14 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, telegram (приложение), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южная корея, китай, владивосток, кндр (северная корея), в мире