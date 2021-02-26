https://ria.ru/20210226/deti-1599041577.html

Володин оценил важность запрета высаживать детей-безбилетников

Володин оценил важность запрета высаживать детей-безбилетников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников наиболее важным из принятых в феврале. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:59

2021-02-26T09:59

2021-02-26T09:59

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников наиболее важным из принятых в феврале."Важный закон о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта. На федеральном уровне теперь четко определено: требование, что пассажир, не оплативший проезд, обязан выйти на ближайшей остановке, не будет распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Изменения вносятся в статью 20 устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ. Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых. Кроме того, документ разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа. Также закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.

https://ria.ru/20210224/konduktor-1598826126.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество