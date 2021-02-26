Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/delo-1599063991.html
СК завел дело после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ
СК завел дело после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ
Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбудили после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:52
2021-02-26T11:52
россия
следственный комитет россии (ск рф)
бийск
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбудили после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.Как установлено во время проверки, вечером 18 февраля в котельном цехе "Бийскэнерго" на местной ТЭЦ при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась. В результате происшествия старший машинист и слесарь получили ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончались."В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, не обеспечивших безопасные условия труда работникам. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201019/norilsk-1580419296.html
россия
бийск
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), бийск, алтайский край, происшествия

СК завел дело после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ

11:52 26.02.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбудили после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Как установлено во время проверки, вечером 18 февраля в котельном цехе "Бийскэнерго" на местной ТЭЦ при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась. В результате происшествия старший машинист и слесарь получили ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончались.
"В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, не обеспечивших безопасные условия труда работникам. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября 2020, 09:19
Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)БийскАлтайский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
13:18Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:17В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
13:14Захарова заявила, что Запад отвергает неудобные вопросы по Навальному
Лента новостейМолния