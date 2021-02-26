СК завел дело после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ
БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбудили после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Как установлено во время проверки, вечером 18 февраля в котельном цехе "Бийскэнерго" на местной ТЭЦ при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась. В результате происшествия старший машинист и слесарь получили ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончались.
"В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, не обеспечивших безопасные условия труда работникам. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
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