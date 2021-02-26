https://ria.ru/20210226/delo-1599063991.html

СК завел дело после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ

СК завел дело после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ

Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбудили после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:52

2021-02-26T11:52

2021-02-26T11:52

россия

следственный комитет россии (ск рф)

бийск

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил охраны труда возбудили после гибели двух рабочих на Бийской ТЭЦ, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.Как установлено во время проверки, вечером 18 февраля в котельном цехе "Бийскэнерго" на местной ТЭЦ при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась. В результате происшествия старший машинист и слесарь получили ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончались."В настоящее время следователями СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц, не обеспечивших безопасные условия труда работникам. Расследование продолжается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20201019/norilsk-1580419296.html

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бийск

алтайский край

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), бийск, алтайский край, происшествия