https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599161612.html
Чернышенко рассказал о задачах Координационного центра правительства
Чернышенко рассказал о задачах Координационного центра правительства
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный руководителем Координационного центра правительства, поручил руководителям цифровой трансформации (РЦТ)... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:03
2021-02-26T19:03
2021-02-26T19:03
россия
дмитрий чернышенко
максут шадаев
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный руководителем Координационного центра правительства, поручил руководителям цифровой трансформации (РЦТ) субъектов РФ наладить оперативную связь с центром.Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, создаваемого для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов. Новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации субъектов и региональных органов власти при участии главы Минцифры РФ Максута Шадаева, где рассказал о главных задачах Координационного центра правительства РФ."Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения. И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и "горящим" вопросам", - добавил вице-премьер.В рамках совещания обсуждались вопросы устранения цифрового неравенства и обеспечения услугами связи граждан малонаселенных и удаленных территорий. Чернышенко отметил слаженную работу РЦТ по решению вопросов дозвона до медицинских организаций с помощью единого федерального номера 122.Глава Минцифры РФ указал на необходимость в решении общих для всех регионов задач учитывать уникальные особенности каждого субъекта. По словам Шадаева, к примеру, для высокоурбанизированных агломераций актуально развитие систем обеспечения мобильности населения, в том числе, управление дорожным движением в реальном режиме времени, разработка биометрической оплаты проезда и другие сервисы.Вместе с тем, отметил министр, регионам с большой долей населения, проживающего в сельской местности, в первую очередь, необходимо развитие телемедицинской инфраструктуры, использование мониторинга лесных пожаров и незаконных вырубок. Для субъектов с развитой промышленностью приоритетным станет внедрение системы экологического мониторинга или контроля качества воздуха.
https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599099889.html
https://ria.ru/20210201/turizm-1595459382.html
https://na.ria.ru/20201207/chernyshenko-1588072561.html
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россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
, назначенный руководителем Координационного центра правительства, поручил руководителям цифровой трансформации (РЦТ) субъектов РФ наладить оперативную связь с центром.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин
назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, создаваемого для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов. Новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.
Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации субъектов и региональных органов власти при участии главы Минцифры РФ Максута Шадаева
, где рассказал о главных задачах Координационного центра правительства РФ.
"Это будет абсолютно новый, передовой механизм взаимодействия федеральных и региональных ведомств в режиме реального времени с использованием современных цифровых технологий. Это и анализ поступающих данных, и управление инцидентами, многоканальная система обратной связи с населением, и многое другое", - сказал Чернышенко, слова которого передала его пресс-служба.
"Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения. И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и "горящим" вопросам", - добавил вице-премьер.
В рамках совещания обсуждались вопросы устранения цифрового неравенства и обеспечения услугами связи граждан малонаселенных и удаленных территорий. Чернышенко отметил слаженную работу РЦТ по решению вопросов дозвона до медицинских организаций с помощью единого федерального номера 122.
Глава Минцифры РФ указал на необходимость в решении общих для всех регионов задач учитывать уникальные особенности каждого субъекта. По словам Шадаева, к примеру, для высокоурбанизированных агломераций актуально развитие систем обеспечения мобильности населения, в том числе, управление дорожным движением в реальном режиме времени, разработка биометрической оплаты проезда и другие сервисы.
Вместе с тем, отметил министр, регионам с большой долей населения, проживающего в сельской местности, в первую очередь, необходимо развитие телемедицинской инфраструктуры, использование мониторинга лесных пожаров и незаконных вырубок. Для субъектов с развитой промышленностью приоритетным станет внедрение системы экологического мониторинга или контроля качества воздуха.