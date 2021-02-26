https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599161612.html

Чернышенко рассказал о задачах Координационного центра правительства

Чернышенко рассказал о задачах Координационного центра правительства

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный руководителем Координационного центра правительства, поручил руководителям цифровой трансформации (РЦТ)... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:03

2021-02-26T19:03

2021-02-26T19:03

россия

дмитрий чернышенко

максут шадаев

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, назначенный руководителем Координационного центра правительства, поручил руководителям цифровой трансформации (РЦТ) субъектов РФ наладить оперативную связь с центром.Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства, создаваемого для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных стратегических задач и проектов. Новая структура будет обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации субъектов и региональных органов власти при участии главы Минцифры РФ Максута Шадаева, где рассказал о главных задачах Координационного центра правительства РФ."Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения. И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и "горящим" вопросам", - добавил вице-премьер.В рамках совещания обсуждались вопросы устранения цифрового неравенства и обеспечения услугами связи граждан малонаселенных и удаленных территорий. Чернышенко отметил слаженную работу РЦТ по решению вопросов дозвона до медицинских организаций с помощью единого федерального номера 122.Глава Минцифры РФ указал на необходимость в решении общих для всех регионов задач учитывать уникальные особенности каждого субъекта. По словам Шадаева, к примеру, для высокоурбанизированных агломераций актуально развитие систем обеспечения мобильности населения, в том числе, управление дорожным движением в реальном режиме времени, разработка биометрической оплаты проезда и другие сервисы.Вместе с тем, отметил министр, регионам с большой долей населения, проживающего в сельской местности, в первую очередь, необходимо развитие телемедицинской инфраструктуры, использование мониторинга лесных пожаров и незаконных вырубок. Для субъектов с развитой промышленностью приоритетным станет внедрение системы экологического мониторинга или контроля качества воздуха.

https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599099889.html

https://ria.ru/20210201/turizm-1595459382.html

https://na.ria.ru/20201207/chernyshenko-1588072561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, максут шадаев, михаил мишустин, общество