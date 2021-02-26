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В Челябинске полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся
В Челябинске полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся
Сотрудник полиции Челябинска обвиняется в том, что, будучи нетрезвым, устроил ДТП, в котором погиб пассажир его машины, и сбежал, сообщило в пятницу СУСК РФ по... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:30
2021-02-26T11:48
россия
гумвд
hyundai solaris
челябинск
советский район
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции Челябинска обвиняется в том, что, будучи нетрезвым, устроил ДТП, в котором погиб пассажир его машины, и сбежал, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.По данным следствия, 22 февраля вечером на автодороге в Советском районе Челябинска обвиняемый, управлявший "Ладой Грантой" в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. Полицейский скрылся с места аварии, в результате которой погиб пассажир его машины, а девушка – пассажир иномарки - была доставлена в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.Обвиняемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, поясняется в сообщении.
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россия
челябинск
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россия, гумвд, hyundai solaris, челябинск, советский район, происшествия

В Челябинске полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся

11:30 26.02.2021 (обновлено: 11:48 26.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской областиДТП с участием автомобиля "Лада Гранта" и Hyundai Solaris в Челябинске
ДТП с участием автомобиля Лада Гранта и Hyundai Solaris в Челябинске - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции Челябинска обвиняется в том, что, будучи нетрезвым, устроил ДТП, в котором погиб пассажир его машины, и сбежал, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.
По данным следствия, 22 февраля вечером на автодороге в Советском районе Челябинска обвиняемый, управлявший "Ладой Грантой" в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. Полицейский скрылся с места аварии, в результате которой погиб пассажир его машины, а девушка – пассажир иномарки - была доставлена в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.
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08:18
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"Следственными органами СК РФ по Челябинской области сотруднику отдела полиции "Советский" УВД России по Челябинску предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия)", - говорится в сообщении.
Обвиняемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, поясняется в сообщении.
 
РоссияГУМВДHyundai SolarisЧелябинскСоветский районПроисшествия
 
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