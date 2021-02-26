https://ria.ru/20210226/chelyabinsk-1599058983.html

В Челябинске полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся

В Челябинске полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся

Сотрудник полиции Челябинска обвиняется в том, что, будучи нетрезвым, устроил ДТП, в котором погиб пассажир его машины, и сбежал, сообщило в пятницу СУСК РФ по... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:30

2021-02-26T11:30

2021-02-26T11:48

россия

гумвд

hyundai solaris

челябинск

советский район

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Сотрудник полиции Челябинска обвиняется в том, что, будучи нетрезвым, устроил ДТП, в котором погиб пассажир его машины, и сбежал, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.По данным следствия, 22 февраля вечером на автодороге в Советском районе Челябинска обвиняемый, управлявший "Ладой Грантой" в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. Полицейский скрылся с места аварии, в результате которой погиб пассажир его машины, а девушка – пассажир иномарки - была доставлена в реанимационное отделение больницы с открытой черепно-мозговой травмой.Обвиняемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210226/podrostki-1599031846.html

россия

челябинск

советский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, hyundai solaris, челябинск, советский район, происшествия