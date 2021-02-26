Минкульт Украины назвал блокировку более 400 сайтов необоснованной
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Украинский минкульт назвал необоснованной блокировку 426 интернет-ресурсов, среди которых портал российского информагентства РБК и блог-платформа "Живой журнал", и на фоне этой ситуации призвал к беспристрастному судопроизводству.
Ранее сайт Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации сообщил, что Голосеевский суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать 426 сайтов, среди которых блог-платформа "Живой журнал", сайт агентства РБК, раздел GitHub, используемый разработчиками, а также российский сервис Telegram-статистики TGStat. В РБК заявили, что не знают, какая информация могла спровоцировать такое решение. Нацполиция Украины и прокуратура категорически не поддержали решение суда. Позже пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что прокуратура решила закрыть дело, в рамках которого требовалось заблокировать доступ к сайтам.
"Министерство культуры и информационной политики выступает против необоснованного блокирования работы интернет-ресурсов. Министерство призывает к беспристрастному судопроизводству", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщил в Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, иск в суд подал Александр Пан, которому "не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами".
25 февраля, 19:42Полиция и прокуратура отказались поддержать запрет РБК на Украине
В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Ранее Служба безопасности Украины предложила СНБО продлить санкции против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", 1С, "Парус". Позже СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. Срок запрета истекал в этом году.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.