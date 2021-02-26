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Мария Бутина получила благодарность от Путина
Мария Бутина получила благодарность от Путина
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина получила благодарность от президента России Владимира Путина за большой... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:11
2021-02-26T14:11
2021-02-26T20:32
россия
мария бутина
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты Мария Бутина получила благодарность от президента России Владимира Путина за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность, о чем рассказала в своем Telegram-канале."Благодарность. За большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность Бутиной Марии Валерьевне — члену Общественной палаты Российской Федерации. В. Путин", — говорится в благодарности, которая размещена на фото в Telegram-канале.
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