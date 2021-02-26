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Посол России в Абхазии оценил помощь Минобороны в борьбе с COVID-19
Посол России в Абхазии оценил помощь Минобороны в борьбе с COVID-19
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T00:15
2021-02-26T00:41
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
алексей двинянин
абхазия
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СУХУМ, 26 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова за помощь в борьбе с коронавирусом и вручил им грамоты, сообщает пресс-служба российского дипведомства в республике.Двинянин поблагодарил российских военных медиков за своевременную и высококвалифицированную помощь, работа которых, по его словам, помогла выправить санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике и снять часть нагрузки с Гудаутского госпиталя.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
https://ria.ru/20210224/vrachi-1598700913.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей двинянин, абхазия, сухум

Посол России в Абхазии оценил помощь Минобороны в борьбе с COVID-19

00:15 26.02.2021 (обновлено: 00:41 26.02.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 26 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова за помощь в борьбе с коронавирусом и вручил им грамоты, сообщает пресс-служба российского дипведомства в республике.
"В посольстве России в Абхазии состоялась церемония награждения почетными грамотами начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России А. М. Магомедова и его заместителя Р. А. Курбанова за самоотверженный труд в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии", - говорится в сообщении.
Двинянин поблагодарил российских военных медиков за своевременную и высококвалифицированную помощь, работа которых, по его словам, помогла выправить санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике и снять часть нагрузки с Гудаутского госпиталя.
Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.
Российские военные врачи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ДвинянинАбхазияСухум
 
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