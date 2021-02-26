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Посол России в Абхазии оценил помощь Минобороны в борьбе с COVID-19

Посол России в Абхазии оценил помощь Минобороны в борьбе с COVID-19

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T00:15

2021-02-26T00:15

2021-02-26T00:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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абхазия

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СУХУМ, 26 фев – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова за помощь в борьбе с коронавирусом и вручил им грамоты, сообщает пресс-служба российского дипведомства в республике.Двинянин поблагодарил российских военных медиков за своевременную и высококвалифицированную помощь, работа которых, по его словам, помогла выправить санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике и снять часть нагрузки с Гудаутского госпиталя.Колонна Минобороны РФ прибыла в Абхазию 20 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19. За это время российские военные медики вылечили более 400 жителей республики. В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники. Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

https://ria.ru/20210224/vrachi-1598700913.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей двинянин, абхазия, сухум