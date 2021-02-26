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Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T04:04
2021-02-26T04:04
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
безработица
общество
экономика
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.По словам эксперта, сейчас эксперты не видят угрозы роста безработицы, однако это может произойти при новом медицинском кризисе с другой болезнью. Для восстановления рынка труда, считает он, нужна поддержка малого и среднего бизнеса."Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года", - отметил Шибанов.Говоря о том, какие тренды наметились в стране на рынке труда в связи с пандемией, эксперт отметил, что российский рынок труда остаётся похожим на себя последние десять лет. Среди основных черт он назвал то, что существенная часть оплаты в компаниях выражена в премиях и бонусах. Это создаёт гибкость в оплате труда для фирм, позволяет им меньше увольнять.Рост безработицы в 2020 был связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозках, поэтому дальнейшее восстановление экономики должно вернуть всё на стандартные рельсы, считает Шибанов.По данным Росстата, в январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре и октябре - 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре - 5,9%, в январе 2021 года - 5,8%.Как отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, в сентябре, на пике безработицы, в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан, а сегодня – 2,4 миллиона.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, безработица, общество, экономика

Спрогнозирована безработица в России в 2022 году

04:04 26.02.2021
 
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.
"Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%", - отметил он.
По словам эксперта, сейчас эксперты не видят угрозы роста безработицы, однако это может произойти при новом медицинском кризисе с другой болезнью. Для восстановления рынка труда, считает он, нужна поддержка малого и среднего бизнеса.
"Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года", - отметил Шибанов.
Говоря о том, какие тренды наметились в стране на рынке труда в связи с пандемией, эксперт отметил, что российский рынок труда остаётся похожим на себя последние десять лет. Среди основных черт он назвал то, что существенная часть оплаты в компаниях выражена в премиях и бонусах. Это создаёт гибкость в оплате труда для фирм, позволяет им меньше увольнять.
Рост безработицы в 2020 был связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозках, поэтому дальнейшее восстановление экономики должно вернуть всё на стандартные рельсы, считает Шибанов.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 00:11
Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы
По данным Росстата, в январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре и октябре - 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре - 5,9%, в январе 2021 года - 5,8%.
Как отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, в сентябре, на пике безработицы, в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан, а сегодня – 2,4 миллиона.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваБезработицаОбществоЭкономика
 
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