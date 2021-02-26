https://ria.ru/20210226/bezrabotitsa-1599025938.html

Спрогнозирована безработица в России в 2022 году

Спрогнозирована безработица в России в 2022 году

Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T04:04

2021-02-26T04:04

2021-02-26T04:04

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

безработица

общество

экономика

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Безработица в России вернется на допандемический уровень в 2022 году, угрозы роста числа безработных в стране пока нет, но теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, рассказал РИА Новости директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.По словам эксперта, сейчас эксперты не видят угрозы роста безработицы, однако это может произойти при новом медицинском кризисе с другой болезнью. Для восстановления рынка труда, считает он, нужна поддержка малого и среднего бизнеса."Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года", - отметил Шибанов.Говоря о том, какие тренды наметились в стране на рынке труда в связи с пандемией, эксперт отметил, что российский рынок труда остаётся похожим на себя последние десять лет. Среди основных черт он назвал то, что существенная часть оплаты в компаниях выражена в премиях и бонусах. Это создаёт гибкость в оплате труда для фирм, позволяет им меньше увольнять.Рост безработицы в 2020 был связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозках, поэтому дальнейшее восстановление экономики должно вернуть всё на стандартные рельсы, считает Шибанов.По данным Росстата, в январе безработица в РФ составила 4,7%, в феврале - 4,6%, в марте - 4,7%, в апреле резко выросла до 5,8%. В мае рост безработицы продолжился и составил 6,1%, в июне - 6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%, в сентябре и октябре - 6,3%, в ноябре - 6,1%, в декабре - 5,9%, в январе 2021 года - 5,8%.Как отметила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова, в сентябре, на пике безработицы, в центрах занятости было зарегистрировано 3,7 миллиона граждан, а сегодня – 2,4 миллиона.

https://ria.ru/20210224/bezrabotitsa-1598697978.html

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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, безработица, общество, экономика