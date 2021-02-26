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Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Ситуация в лагере "Рукбан" в Сирии продолжает ухудшаться, командование США насильственно удерживает в нем беженцев, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:02
2021-02-26T22:02
россия
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ситуация в лагере "Рукбан" в Сирии продолжает ухудшаться, командование США насильственно удерживает в нем беженцев, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.Он также отметил, что нежелание американской стороны обеспечить вывод из зоны "Эт-Танф" незаконных вооруженных формирований и внутренне перемещенных лиц подтверждает заинтересованность США в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии.
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россия, сирия, сша, в мире

Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии

22:02 26.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ситуация в лагере "Рукбан" в Сирии продолжает ухудшаться, командование США насильственно удерживает в нем беженцев, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В лагере беженцев "Эр-Рукбан" гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Американское командование в зоне "Эт-Танф" по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев. Сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в лагере "Эр-Рукбан", обеспечить им безопасность и достойные условия жизни", - сказал Сытник.

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Он также отметил, что нежелание американской стороны обеспечить вывод из зоны "Эт-Танф" незаконных вооруженных формирований и внутренне перемещенных лиц подтверждает заинтересованность США в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии.
 
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