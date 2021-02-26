https://ria.ru/20210226/bezhentsy-1599183564.html
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии
Ситуация в лагере "Рукбан" в Сирии продолжает ухудшаться, командование США насильственно удерживает в нем беженцев, сообщил на брифинге заместитель руководителя РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:02
2021-02-26T22:02
2021-02-26T22:02
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ситуация в лагере "Рукбан" в Сирии продолжает ухудшаться, командование США насильственно удерживает в нем беженцев, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник.Он также отметил, что нежелание американской стороны обеспечить вывод из зоны "Эт-Танф" незаконных вооруженных формирований и внутренне перемещенных лиц подтверждает заинтересованность США в сохранении "конвейера" по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирии.
https://ria.ru/20210226/udar-1599137499.html
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