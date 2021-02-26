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https://ria.ru/20210226/bayden-1599155411.html
В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове
В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков после слов нового президента США Джо Байдена посоветовал американским властям не зарекаться от признания... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:38
2021-02-26T18:38
россия
владимир бобков
джо байден
владимир путин
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оон
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков после слов нового президента США Джо Байдена посоветовал американским властям не зарекаться от признания российского статуса Крыма.Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.По его словам, как только Россия переживает периоды международного признания, сразу следует попытка США этому помешать.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, владимир бобков, джо байден, владимир путин, севастополь, оон, сша, в мире

В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове

18:38 26.02.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков после слов нового президента США Джо Байдена посоветовал американским властям не зарекаться от признания российского статуса Крыма.
Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.
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"Не стоит политикам, не важно какой страны, использовать слово "никогда". Такого понятия в дипломатии не существует. Им не стоит использовать этот термин, потому что в ситуации с Крымом на практике все будет иначе. Не надо зарекаться относительно того, что никогда не признают Крым. Все это банальные и привычные заявления, даже если и исходят они от президента США", - сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, как только Россия переживает периоды международного признания, сразу следует попытка США этому помешать.
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"То, что Крым российский, это сегодня понимают и признают все здравые и адекватные политические силы мира. То, что Крым переживает период своего самого бурного развития за последние десятилетия - очевидно не только крымчанам, но и всем, кто побывал на полуострове", - отметил вице-спикер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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