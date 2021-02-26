https://ria.ru/20210226/bayden-1599155411.html

В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове

В Крыму отреагировали на заявление Байдена о полуострове

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков после слов нового президента США Джо Байдена посоветовал американским властям не зарекаться от признания... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:38

2021-02-26T18:38

2021-02-26T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков после слов нового президента США Джо Байдена посоветовал американским властям не зарекаться от признания российского статуса Крыма.Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.По его словам, как только Россия переживает периоды международного признания, сразу следует попытка США этому помешать.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html

россия

севастополь

сша

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россия, владимир бобков, джо байден, владимир путин, севастополь, оон, сша, в мире