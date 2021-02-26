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Тверская область
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Руденя: в Твери построят девять уличных баскетбольных площадок
Руденя: в Твери построят девять уличных баскетбольных площадок
Власти Тверской области готовы поддержать масштабный проект создания в Твери многофункционального спортивно-общественного пространства, включающего девять... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:35
2021-02-26T12:35
тверская область
россия
ассоциация студенческого баскетбола
игорь руденя
тверская область
тверь
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ТВЕРЬ, 26 фев — РИА Новости. Власти Тверской области готовы поддержать масштабный проект создания в Твери многофункционального спортивно-общественного пространства, включающего девять уличных площадок для занятий баскетболом, уличные тренажеры, детские площадки и зоны общественного питания, заявил губернатор области Игорь Руденя.Современное оснащение площадок позволит проводить соревнования регионального, всероссийского и международного уровня по уличному баскетболу 3х3. Центральный корт будет оснащен трибунами, звуковым и иным необходимым оборудованием, что позволит проводить на нем не только спортивные мероприятия, но и любые тематические встречи и концерты. Реализовать проект планируется в 2021 году.По информации пресс-службы областного правительства, на сегодняшний день баскетбол в Верхневолжье является базовым и одним из наиболее популярных игровых видов спорта – им занимается более 12 тысяч человек. В муниципалитетах работают отделения детско-юношеских спортивных школ, в которых обучаются более 3 тысяч детей. Их воспитанники выступают в профессиональных лигах России, в том числе в Единой лиге ВТБ.В Тверской области активно развиваются массовые проекты: Школьная баскетбольная лига "Локобаскет", школьная лига "КЭС-Баскет", чемпионат "Ассоциации студенческого баскетбола", Межрегиональная детская баскетбольная лига.В апреле 2021 года Тверская область станет хозяйкой масштабного мероприятия - Всероссийского финала школьной лиги "Локобаскет", участниками которого станут более 500 школьников со всей России.
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россия, ассоциация студенческого баскетбола, игорь руденя, тверская область, тверь

Руденя: в Твери построят девять уличных баскетбольных площадок

12:35 26.02.2021
 
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 26 фев — РИА Новости. Власти Тверской области готовы поддержать масштабный проект создания в Твери многофункционального спортивно-общественного пространства, включающего девять уличных площадок для занятий баскетболом, уличные тренажеры, детские площадки и зоны общественного питания, заявил губернатор области Игорь Руденя.
"Мы готовы поддержать большой интересный проект, который вы собираетесь реализовывать в тверском регионе. Сейчас баскетбол становится популярным видом спорта, которым хотят заниматься дети всех возрастов", – сказал глава региона на встрече с президентом Российской Федерации баскетбола Андреем Кириленко, на которой обсуждались вопросы создания условий для развития детско-юношеского и массового спорта в регионе и создание новых объектов инфраструктуры.
Современное оснащение площадок позволит проводить соревнования регионального, всероссийского и международного уровня по уличному баскетболу 3х3. Центральный корт будет оснащен трибунами, звуковым и иным необходимым оборудованием, что позволит проводить на нем не только спортивные мероприятия, но и любые тематические встречи и концерты. Реализовать проект планируется в 2021 году.
По информации пресс-службы областного правительства, на сегодняшний день баскетбол в Верхневолжье является базовым и одним из наиболее популярных игровых видов спорта – им занимается более 12 тысяч человек. В муниципалитетах работают отделения детско-юношеских спортивных школ, в которых обучаются более 3 тысяч детей. Их воспитанники выступают в профессиональных лигах России, в том числе в Единой лиге ВТБ.
В Тверской области активно развиваются массовые проекты: Школьная баскетбольная лига "Локобаскет", школьная лига "КЭС-Баскет", чемпионат "Ассоциации студенческого баскетбола", Межрегиональная детская баскетбольная лига.
В апреле 2021 года Тверская область станет хозяйкой масштабного мероприятия - Всероссийского финала школьной лиги "Локобаскет", участниками которого станут более 500 школьников со всей России.
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Тверская областьРоссияАссоциация студенческого баскетболаИгорь РуденяТверская областьТверь
 
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