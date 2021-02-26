https://ria.ru/20210226/basketbol-1599068771.html

Руденя: в Твери построят девять уличных баскетбольных площадок

Руденя: в Твери построят девять уличных баскетбольных площадок

Власти Тверской области готовы поддержать масштабный проект создания в Твери многофункционального спортивно-общественного пространства, включающего девять... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:35

2021-02-26T12:35

2021-02-26T12:35

тверская область

россия

ассоциация студенческого баскетбола

игорь руденя

тверская область

тверь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599069725_0:66:1300:797_1920x0_80_0_0_cb31e9043c7f49fea243d374635e7da4.jpg

ТВЕРЬ, 26 фев — РИА Новости. Власти Тверской области готовы поддержать масштабный проект создания в Твери многофункционального спортивно-общественного пространства, включающего девять уличных площадок для занятий баскетболом, уличные тренажеры, детские площадки и зоны общественного питания, заявил губернатор области Игорь Руденя.Современное оснащение площадок позволит проводить соревнования регионального, всероссийского и международного уровня по уличному баскетболу 3х3. Центральный корт будет оснащен трибунами, звуковым и иным необходимым оборудованием, что позволит проводить на нем не только спортивные мероприятия, но и любые тематические встречи и концерты. Реализовать проект планируется в 2021 году.По информации пресс-службы областного правительства, на сегодняшний день баскетбол в Верхневолжье является базовым и одним из наиболее популярных игровых видов спорта – им занимается более 12 тысяч человек. В муниципалитетах работают отделения детско-юношеских спортивных школ, в которых обучаются более 3 тысяч детей. Их воспитанники выступают в профессиональных лигах России, в том числе в Единой лиге ВТБ.В Тверской области активно развиваются массовые проекты: Школьная баскетбольная лига "Локобаскет", школьная лига "КЭС-Баскет", чемпионат "Ассоциации студенческого баскетбола", Межрегиональная детская баскетбольная лига.В апреле 2021 года Тверская область станет хозяйкой масштабного мероприятия - Всероссийского финала школьной лиги "Локобаскет", участниками которого станут более 500 школьников со всей России.

https://ria.ru/20210220/gospodderzhka-1598355450.html

россия

тверская область

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация студенческого баскетбола, игорь руденя, тверская область, тверь