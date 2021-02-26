https://ria.ru/20210226/bankiry-1599062314.html

В Москве поймали черных банкиров, "заработавших" более миллиарда рублей

В Москве поймали черных банкиров, "заработавших" более миллиарда рублей

Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:44

2021-02-26T11:44

2021-02-26T11:44

ирина волк

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности... Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации", - сказала Волк.По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%."Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей", - уточнила Волк.По местам проживания были задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя москвичка. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 миллионов рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20201127/pravila-1586565003.html

https://ria.ru/20210218/obnalichka-1598052757.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, москва, происшествия