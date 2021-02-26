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Президент Армении встретился с главой Генштаба
Президент Армении встретился с главой Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу генштаб вооруженных сил для встречи с его руководителем Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:23
2021-02-26T17:30
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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу генштаб вооруженных сил для встречи с его руководителем Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер страны Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Другие подробности не приводятся.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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армения, в мире

Президент Армении встретился с главой Генштаба

17:23 26.02.2021 (обновлено: 17:30 26.02.2021)
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу генштаб вооруженных сил для встречи с его руководителем Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер страны Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

"Президент республики Армен Саркисян посетил генеральный штаб вооруженных сил, где встретился начальником генштаба Оником Гаспаряном", - говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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