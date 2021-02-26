Президент Армении встретился с главой Генштаба
17:23 26.02.2021 (обновлено: 17:30 26.02.2021)
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу генштаб вооруженных сил для встречи с его руководителем Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер страны Никол Пашинян, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Президент республики Армен Саркисян посетил генеральный штаб вооруженных сил, где встретился начальником генштаба Оником Гаспаряном", - говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
25 февраля, 18:54"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна