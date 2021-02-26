Армянская оппозиция вернулась к зданию парламента
ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Пройдя десятикилометровым маршем по центру Еревана, оппозиция вернулась на проспект Баграмяна, где расположен парламент, передает корреспондент РИА Новости.
В марше участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции провели импровизированные митинги у резиденции премьера Никола Пашиняна, МИД и прокуратуры, после чего снова вернулись к зданию парламента на проспекте Баграмяна.
Как ожидается, здесь состоится еще один митинг противников главы кабмина. На нем выступят лидеры оппозиции, которые, как ожидается, расскажут о своих переговорах с президентом Армении Арменом Саркисяном, на которых протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
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