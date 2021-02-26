https://ria.ru/20210226/armeniya-1599133068.html

Армянская оппозиция вернулась к зданию парламента

Армянская оппозиция вернулась к зданию парламента

Пройдя десятикилометровым маршем по центру Еревана, оппозиция вернулась на проспект Баграмяна, где расположен парламент, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:52

2021-02-26T16:52

2021-02-26T16:52

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Пройдя десятикилометровым маршем по центру Еревана, оппозиция вернулась на проспект Баграмяна, где расположен парламент, передает корреспондент РИА Новости.В марше участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции провели импровизированные митинги у резиденции премьера Никола Пашиняна, МИД и прокуратуры, после чего снова вернулись к зданию парламента на проспекте Баграмяна.Как ожидается, здесь состоится еще один митинг противников главы кабмина. На нем выступят лидеры оппозиции, которые, как ожидается, расскажут о своих переговорах с президентом Армении Арменом Саркисяном, на которых протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход. 2021-02-26T16:52 true PT0M15S

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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире