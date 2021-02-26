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Премьеру Армении не возвращали ходатайство об увольнении главы Генштаба
Премьеру Армении не возвращали ходатайство об увольнении главы Генштаба
Помощник президента Армении Асмик Петросян опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возвращении премьеру Николу Пашиняну его ходатайства об... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:37
2021-02-26T16:46
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Помощник президента Армении Асмик Петросян опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возвращении премьеру Николу Пашиняну его ходатайства об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна
Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Премьеру Армении не возвращали ходатайство об увольнении главы Генштаба

16:37 26.02.2021 (обновлено: 16:46 26.02.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян  / Перейти в фотобанкЭкс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии "Родина" Артур Ванецян отвечает на вопросы журналистов у здания Национальной академии наук в Еревaне
Экс-директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии Родина Артур Ванецян отвечает на вопросы журналистов у здания Национальной академии наук в Еревaне - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Помощник президента Армении Асмик Петросян опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возвращении премьеру Николу Пашиняну его ходатайства об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна.

"Эта информация не соответствует действительности. Политические консультации продолжаются", - сказала Петросян.

Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 18:54
"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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