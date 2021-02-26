Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Армении
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии.
"Франция выступает за установление диалога в этой стране, опирающегося на легитимность президента (Армена Саркисяна) и премьер-министра (Никола Пашиняна) ... для установления более спокойной ситуации в стране, которая пережила сложные времена", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Слова министра приводит агентство Франс Пресс.
"Армянская демократия должна выстоять", - подчеркнул французский министр.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Вчера, 14:52Эрдоган прокомментировал ситуацию в Армении