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Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Армении
Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Армении
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:38
2021-02-26T15:38
ситуация в армении
никол пашинян
армен саркисян
жан-ив ле дриан
мид франции‎
ереван
армения
в мире
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии."Франция выступает за установление диалога в этой стране, опирающегося на легитимность президента (Армена Саркисяна) и премьер-министра (Никола Пашиняна) ... для установления более спокойной ситуации в стране, которая пережила сложные времена", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Слова министра приводит агентство Франс Пресс."Армянская демократия должна выстоять", - подчеркнул французский министр.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, жан-ив ле дриан, мид франции‎, ереван, армения, в мире

Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Армении

15:38 26.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРИЖ, 26 фев – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозицию к диалогу для защиты демократии.
"Франция выступает за установление диалога в этой стране, опирающегося на легитимность президента (Армена Саркисяна) и премьер-министра (Никола Пашиняна) ... для установления более спокойной ситуации в стране, которая пережила сложные времена", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Слова министра приводит агентство Франс Пресс.
"Армянская демократия должна выстоять", - подчеркнул французский министр.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 14:52
Эрдоган прокомментировал ситуацию в Армении
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянАрмен СаркисянЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ЕреванАрменияВ мире
 
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