https://ria.ru/20210226/armeniya-1599104334.html

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла данные об увольнении министра обороны

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла данные об увольнении министра обороны

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла госагентству "Арменпресс" сообщения в СМИ о возможном увольнении министра... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:48

2021-02-26T14:48

2021-02-26T15:19

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворгян опровергла госагентству "Арменпресс" сообщения в СМИ о возможном увольнении министра обороны страны Вагаршака Арутюняна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

армения

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире