https://ria.ru/20210226/armeniya-1599089530.html

В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном

В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном

Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:39

2021-02-26T13:39

2021-02-26T13:39

ситуация в армении

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян.В четверг и пятницу над Ереваном пролетали военные самолеты, в том числе во время акций протеста в центре столицы.Отвечая на вопрос РИА Новости, являются ли полеты плановыми, Алтунян сказал: "Да, конечно".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210226/prokuratura-1599086644.html

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Истребитель над Ереваном Истребитель над Ереваном Протестующие встретили самолеты аплодисментами. По данным @SputnikArmenia, в Минобороны Армении проводят тренировочные полеты. 2021-02-26T13:39 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация в армении, ереван, армения, в мире