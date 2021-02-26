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В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:39
2021-02-26T13:39
ситуация в армении
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян.В четверг и пятницу над Ереваном пролетали военные самолеты, в том числе во время акций протеста в центре столицы.Отвечая на вопрос РИА Новости, являются ли полеты плановыми, Алтунян сказал: "Да, конечно".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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Истребитель над Ереваном
Истребитель над Ереваном Протестующие встретили самолеты аплодисментами. По данным @SputnikArmenia, в Минобороны Армении проводят тренировочные полеты.
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ситуация в армении, ереван, армения, в мире

В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном

13:39 26.02.2021
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПротестующие возле Дома правительства в Ереване
Протестующие возле Дома правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Полеты военной авиации над Ереваном являются плановыми, заявил РИА Новости начальник главного управления информации и по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворг Алтунян.
В четверг и пятницу над Ереваном пролетали военные самолеты, в том числе во время акций протеста в центре столицы.
Отвечая на вопрос РИА Новости, являются ли полеты плановыми, Алтунян сказал: "Да, конечно".
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Сотрудники полиции у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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