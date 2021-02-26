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Президент Армении планирует встретиться с начальником Генштаба
Президент Армении планирует встретиться с начальником Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян планирует встретиться с начальником генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер Никол... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:21
2021-02-26T11:33
никол пашинян
ереван
ситуация в армении
армен саркисян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян планирует встретиться с начальником генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер Никол Пашинян, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра."Президент планирует встретиться с начальником генерального штаба", - сказала Петросян. По ее словам, дата встречи пока неизвестна.В администрации президента уточнили, что Саркисян ранее инициировал цикл консультаций для поиска путей мирного урегулирования ситуации в стране.
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никол пашинян, ереван, ситуация в армении, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении планирует встретиться с начальником Генштаба

11:21 26.02.2021 (обновлено: 11:33 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян планирует встретиться с начальником генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном, отставки которого требует премьер Никол Пашинян, сообщила РИА Новости помощница президента Асмик Петросян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
"Президент планирует встретиться с начальником генерального штаба", - сказала Петросян. По ее словам, дата встречи пока неизвестна.
В администрации президента уточнили, что Саркисян ранее инициировал цикл консультаций для поиска путей мирного урегулирования ситуации в стране.
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
09:58
Конституция Армении отводит три дня на решение по отставке главы Генштаба
 
Никол ПашинянЕреванСитуация в АрменииАрмен СаркисянАрменияВ мире
 
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