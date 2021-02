https://ria.ru/20210226/archer-1598975178.html

"Оказались на волоске": рассекречены данные о подготовке к ядерному удару

2021-02-26T08:00

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Высшая боевая готовность, томительное ожидание нападения, "добро" на применение ядерного оружия — Госдеп США рассекретил документы разведки, проливающие свет на учения НАТО Able Archer и их последствия. Американские аналитики утверждают: в ноябре 1983-го эти маневры едва не привели к третьей мировой. Согласно опубликованным оценкам западных спецслужб, СССР принял их за подготовку к вторжению и поставил под ружье огромные силы. В Вашингтоне уверены: той осенью мир впервые со времен Карибского кризиса оказался на грани уничтожения.Угрожаемый периодК 1983-му отношения между Североатлантическим альянсом и Организацией Варшавского договора накалились до предела. Этому способствовал целый ряд факторов: вторжение США в Гренаду, переброска баллистических ракет средней дальности "Першинг-2" в Европу, агрессивная антикоммунистическая риторика президента Рональда Рейгана, концентрация натовских войск вблизи рубежей ОВД. Вдобавок незадолго до начала учений советский истребитель на Дальнем Востоке сбил нарушивший границу южнокорейский авиалайнер Boeing 747. В США и Европе звучали призывы "наказать" Москву. Холодная война в любой момент могла перерасти в горячую.В этих условиях руководство СССР справедливо опасалось агрессии и тщательно наблюдало за перемещениями войск у западных границ. Неудивительно, что учения Able Archer приковали к себе пристальное внимание советских спецслужб. Страны НАТО должны были отработать действия по управлению войсками в ходе ядерного конфликта. В рамках учений предполагалось последовательно перевести вооруженные силы в степень боевой готовности от DEFCON 5 ("мирное время") до DEFCON 1 ("состояние войны").Условия максимально приблизили к боевым. Организаторам поставили задачу добиться полного реализма происходящего, и они постарались на славу. В учениях приняли непосредственное участие премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, федеральный канцлер Западной Германии Гельмут Коль, президент США Рональд Рейган, вице-президент Джордж Буш и министр обороны Каспар Вайнбергер. Задействовали вооруженные силы всех стран альянса, а также гражданские ведомства и специалистов. Резко усилился шифрованный радиообмен между США и Великобританией, что для советской разведки могло свидетельствовать о консультациях по применению ядерного оружия.Американцы утверждают, что агрессивных намерений не имели. Согласно данным, рассекреченным Госдепом, между Москвой и Вашингтоном возникло "недопонимание", способное привести к катастрофе. Как говорится в отчете Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), советская реакция на учения Able Archer была беспрецедентной. "В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны", — признают авторы одного из опубликованных документов. Повышенная готовностьВ СССР и России официально реакцию Москвы на Able Archer никак не комментировали, а единственным источником информации о событиях тех дней, доступным широкой общественности, были показания предателя-перебежчика Олега Гордиевского, которые он дал британской разведке. Рассекреченные архивы американских спецслужб впервые раскрывают взгляд Вашингтона на сложившуюся ситуацию, а также разведданные о действиях вооруженных сил стран ОВД в ходе учений. Публикуется и достаточно подробный сценарий маневров.Согласно легенде Able Archer-83, 4 ноября войска ОВД развязали боевые действия против НАТО. Шестого ноября применили химическое оружие. На следующий день начались учения, продлившиеся до 11 ноября. По замыслу организаторов, три дня отводилось на конвенционные боевые действия с применением обычных вооружений, два — на обмен ядерными ударами. Маневры должны были показать командным структурам армий альянса, как действовать, если когда-нибудь этот сценарий станет реальностью. В Кремле происходящее в Европе расценили не иначе как организацию ядерного нападения на СССР и готовились принять адекватные меры для обороны страны. Так, согласно рассекреченным данным американской разведки, на время учений советские Ракетные войска стратегического назначения объявили повышенную боевую готовность. По информации спецслужб, на войсковых командных пунктах в Восточной Германии работали усиленные дежурные смены. Авиацию 16-й воздушной армии, развернутой на десятках аэродромов в ГДР, уже второго ноября перевели в повышенную боевую готовность. Чуть позже так же поступили и в 4-й воздушной армии, базирующейся в Польше.Разведка не доложилаОсобенно американскую разведку волновали дивизии истребителей-бомбардировщиков, составлявших основу ударной мощи воздушных армий СССР. На вооружении тогда стояли МиГ-27, Су-17 и Су-24, способные нести ядерное оружие. В случае войны им предстояло наносить удары по натовским аэродромам, ракетным базам, командным пунктам и скоплениям войск. В каждом из трех полков всех дивизий имелось по эскадрилье ударных самолетов, специализирующихся на применении ядерного оружия. Летчики этих подразделений регулярно тренировались подвешивать "специзделия" под крылья и заходить на цель. Согласно рассекреченным данным, "ядерные" эскадрильи в дни учений находились в 30-минутной готовности подняться в воздух и принять бой. Экипажам поставили задачу "уничтожать вражеские цели на первой линии". Вашингтонские аналитики подсчитали: Советский Союз мог в любой момент обрушить на войска альянса 96 истребителей-бомбардировщиков с ядерными боеприпасами под крыльями. По оценкам западных специалистов, мощность тактических бомб РН-40 составляла около 30 килотонн. Для сравнения: бомба "Малыш", сброшенная американцами на Хиросиму, была вдвое слабее. Советский Союз собирался воевать всерьез, и западные спецслужбы в конце концов это поняли. Возможно, мир от третьей мировой спасло то, что те, кто принимает решения, не всегда вовремя получают информацию. В рассекреченных архивах есть показания генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса, отвечавшего за разведку ВВС США в Европе (US Air Forces Europe — USAFE). Он вспоминал, что связывался в ходе маневров с начальством, в том числе с командующим USAFE генералом Милли Минтером."Минтер спросил, что, по моим оценкам, происходит в Восточной Германии, — сообщил Перрутс. — Я ответил: достаточных оснований для того, чтобы по-настоящему повышать боевую готовность войск в Европе, нет. Но, если бы тогда мне были известны подробности того, что творилось по ту сторону границы, не знаю, что бы сказал командующему". Возможно, неосведомленность Перрутса предотвратила полномасштабную войну между НАТО и ОВД, неминуемо перешедшую бы в обмен ядерными ударами. В условиях, когда воевать всерьез готовы обе стороны, достаточно малейшей случайности, чтобы началась стрельба. К счастью, американская разведка лишь после учений поняла, что войска альянса больше недели были в перекрестии прицела.

2021

