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https://ria.ru/20210226/afganistan-1599165463.html
Кабул назвал причину присутствия иностранных контингентов в Афганистане
Кабул назвал причину присутствия иностранных контингентов в Афганистане
Выводу иностранных контингентов из Афганистана мешает нежелание талибов выполнять договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Афганистана Мохаммад... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:26
2021-02-26T19:37
ханиф атмар
мид афганистана
доха
талибан
сша
афганистан
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Выводу иностранных контингентов из Афганистана мешает нежелание талибов выполнять договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Также в 2020 году в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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ханиф атмар, мид афганистана, доха, талибан, сша, афганистан, в мире

Кабул назвал причину присутствия иностранных контингентов в Афганистане

19:26 26.02.2021 (обновлено: 19:37 26.02.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Выводу иностранных контингентов из Афганистана мешает нежелание талибов выполнять договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

"Талибан" должен выполнить свои обязательства по соглашению с США, потому что это условие для вывода иностранных сил из Афганистана. Это чрезвычайно важно, чтобы "Талибан" осознал - именно они, не соглашаясь на политическое урегулирование и прекращение огня, - продлевают присутствие иностранных военных на территории нашей страны",- сказал Атмар, комментируя заявления Берлина о возможном продлении мандата сил ФРГ в Афганистане и в целом дискуссии по выполнению соглашения США и талибов.

Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 14:09
Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Также в 2020 году в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
 
Ханиф АтмарМИД АфганистанаДохаТалибанСШААфганистанВ мире
 
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