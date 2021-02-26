Кабул назвал причину присутствия иностранных контингентов в Афганистане

"Талибан" должен выполнить свои обязательства по соглашению с США, потому что это условие для вывода иностранных сил из Афганистана. Это чрезвычайно важно, чтобы "Талибан" осознал - именно они, не соглашаясь на политическое урегулирование и прекращение огня, - продлевают присутствие иностранных военных на территории нашей страны",- сказал Атмар, комментируя заявления Берлина о возможном продлении мандата сил ФРГ в Афганистане и в целом дискуссии по выполнению соглашения США и талибов.