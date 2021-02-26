Кабул назвал причину присутствия иностранных контингентов в Афганистане
19:26 26.02.2021 (обновлено: 19:37 26.02.2021)
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Выводу иностранных контингентов из Афганистана мешает нежелание талибов выполнять договоренности, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.
"Талибан" должен выполнить свои обязательства по соглашению с США, потому что это условие для вывода иностранных сил из Афганистана. Это чрезвычайно важно, чтобы "Талибан" осознал - именно они, не соглашаясь на политическое урегулирование и прекращение огня, - продлевают присутствие иностранных военных на территории нашей страны",- сказал Атмар, комментируя заявления Берлина о возможном продлении мандата сил ФРГ в Афганистане и в целом дискуссии по выполнению соглашения США и талибов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры. Также в 2020 году в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.