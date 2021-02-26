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Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
Кабул готов совместно с талибами бороться с террористической организацией "Исламское государство"* в Афганистане, если "Талибан" будет придерживаться режима... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:09
2021-02-26T14:15
исламское государство
афганистан
талибан
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кабул готов совместно с талибами бороться с террористической организацией "Исламское государство"* в Афганистане, если "Талибан" будет придерживаться режима прекращения огня, заявил глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар.* Террористическая организация, запрещенная в России
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исламское государство, афганистан, талибан, кабул (город), в мире

Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*

14:09 26.02.2021 (обновлено: 14:15 26.02.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кабул готов совместно с талибами бороться с террористической организацией "Исламское государство"* в Афганистане, если "Талибан" будет придерживаться режима прекращения огня, заявил глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар.

"Если бы группировка "Талибан" соблюдала взятые на себя обязательства и особенно что касается прекращения огня, они бы подчинились такому нашему призыву, то борьбу с ДАИШ* или ИГИЛ* было бы намного проще вести на территории Афганистана", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 10:40
ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в Подмосковье
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Исламское государствоАфганистанТалибанКабул (город)В мире
 
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