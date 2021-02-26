Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*

"Если бы группировка "Талибан" соблюдала взятые на себя обязательства и особенно что касается прекращения огня, они бы подчинились такому нашему призыву, то борьбу с ДАИШ* или ИГИЛ* было бы намного проще вести на территории Афганистана", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.