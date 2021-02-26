https://ria.ru/20210226/afganistan-1599095348.html
Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
Кабул готов совместно с талибами бороться с террористической организацией "Исламское государство"* в Афганистане, если "Талибан" будет придерживаться режима... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:09
2021-02-26T14:09
2021-02-26T14:15
исламское государство
афганистан
талибан
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Кабул готов совместно с талибами бороться с террористической организацией "Исламское государство"* в Афганистане, если "Талибан" будет придерживаться режима прекращения огня, заявил глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201125/ig-1586208686.html
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исламское государство, афганистан, талибан, кабул (город), в мире