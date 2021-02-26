https://ria.ru/20210226/afganistan-1599093839.html

Лавров оценил ситуацию в Афганистане

Лавров оценил ситуацию в Афганистане

Россия обеспокоена нестабильной обстановкой в Афганистане, террористическая группировка "Исламское государство"* пытается использовать его как плацдарм для... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:03

2021-02-26T14:03

2021-02-26T14:03

россия

сергей лавров

афганистан

доха

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия обеспокоена нестабильной обстановкой в Афганистане, террористическая группировка "Исламское государство"* пытается использовать его как плацдарм для проникновения в страны Центральной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас в РФ вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что несмотря на запуск межафганского переговорного процесса в той же Дохе, обстановка в Афганистане нестабильна. Наблюдается и эскалация, мы едины в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка ИГ*, которая нацелена на укрепление своего влияния, в том числе в северных провинциях Афганистана с прицелом на превращение этой территории в плацдарм для экспансии в государства Центральной Азии", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210220/afganistan-1598335795.html

россия

афганистан

доха

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россия, сергей лавров, афганистан, доха, в мире