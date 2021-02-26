https://ria.ru/20210226/afganistan-1599093839.html
Лавров оценил ситуацию в Афганистане
Лавров оценил ситуацию в Афганистане
Россия обеспокоена нестабильной обстановкой в Афганистане, террористическая группировка "Исламское государство"* пытается использовать его как плацдарм для... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:03
2021-02-26T14:03
2021-02-26T14:03
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сергей лавров
афганистан
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия обеспокоена нестабильной обстановкой в Афганистане, террористическая группировка "Исламское государство"* пытается использовать его как плацдарм для проникновения в страны Центральной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас в РФ вызывает обеспокоенность то обстоятельство, что несмотря на запуск межафганского переговорного процесса в той же Дохе, обстановка в Афганистане нестабильна. Наблюдается и эскалация, мы едины в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка ИГ*, которая нацелена на укрепление своего влияния, в том числе в северных провинциях Афганистана с прицелом на превращение этой территории в плацдарм для экспансии в государства Центральной Азии", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой.* Террористическая организация, запрещенная в России
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