Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров
02:10 26.02.2021 (обновлено: 12:34 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многие не берут телефон, если на нем отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, пытающиеся добыть сведения по телефону, — они стараются запутать потенциальную жертву, маскируя звонок под знакомый человеку номер. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Технических проблем с этим нет: в свободном доступе существует множество таких сервисов и программ, а порой маскировка номера входит в стандартный набор услуг при совершении звонков через интернет.
Чтобы узнать, под какой номер маскироваться, достаточно получить доступ к чужому списку контактов.
"Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента, — для этого нужно обоим зарегистрироваться в этом приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы совершенно не хотели предоставлять такой доступ", — предупреждает эксперт.
Уберечься от таких звонков на 100 процентов можно лишь одним способом: полностью отказавшись от использования телефона. Если вы к этому не готовы, учитесь осознавать риски и минимизировать их, насколько это возможно, заключил Назаренко.
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