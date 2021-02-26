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Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров
Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров
Многие не берут телефон, если на нем отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, пытающиеся добыть сведения по телефону, — они стараются... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T02:10
2021-02-26T12:34
максим назаренко
россия
мошенничество
московский институт радиотехники электроники и автоматики
технологии
общество
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Стало известно, как аферисты звонят со знакомых вам номеров
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многие не берут телефон, если на нем отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, пытающиеся добыть сведения по телефону, — они стараются запутать потенциальную жертву, маскируя звонок под знакомый человеку номер. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Технических проблем с этим нет: в свободном доступе существует множество таких сервисов и программ, а порой маскировка номера входит в стандартный набор услуг при совершении звонков через интернет.Чтобы узнать, под какой номер маскироваться, достаточно получить доступ к чужому списку контактов.Уберечься от таких звонков на 100 процентов можно лишь одним способом: полностью отказавшись от использования телефона. Если вы к этому не готовы, учитесь осознавать риски и минимизировать их, насколько это возможно, заключил Назаренко.
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максим назаренко, россия, мошенничество, московский институт радиотехники электроники и автоматики, технологии, общество

Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров

02:10 26.02.2021 (обновлено: 12:34 26.02.2021)
 
© Fotolia / lavioЗвонок
Звонок - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Fotolia / lavio
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многие не берут телефон, если на нем отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, пытающиеся добыть сведения по телефону, — они стараются запутать потенциальную жертву, маскируя звонок под знакомый человеку номер. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Технических проблем с этим нет: в свободном доступе существует множество таких сервисов и программ, а порой маскировка номера входит в стандартный набор услуг при совершении звонков через интернет.
Чтобы узнать, под какой номер маскироваться, достаточно получить доступ к чужому списку контактов.

"Есть несколько приложений, которые предлагают разные способы представления входящего звонка и могут показать, как вы записаны в телефонной книге другого абонента, — для этого нужно обоим зарегистрироваться в этом приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов вполне может обратиться и тот, кому бы вы совершенно не хотели предоставлять такой доступ", — предупреждает эксперт.

Уберечься от таких звонков на 100 процентов можно лишь одним способом: полностью отказавшись от использования телефона. Если вы к этому не готовы, учитесь осознавать риски и минимизировать их, насколько это возможно, заключил Назаренко.
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