https://ria.ru/20210226/aferisty-1599005321.html

Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров

Эксперт рассказал, как аферисты звонят со знакомых вам номеров

Многие не берут телефон, если на нем отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, пытающиеся добыть сведения по телефону, — они стараются... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T02:10

2021-02-26T02:10

2021-02-26T12:34

максим назаренко

россия

мошенничество

московский институт радиотехники электроники и автоматики

технологии

общество

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Стало известно, как аферисты звонят со знакомых вам номеров

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Многие не берут телефон, если на нем отображается звонок от неизвестного. Этим пользуются мошенники, пытающиеся добыть сведения по телефону, — они стараются запутать потенциальную жертву, маскируя звонок под знакомый человеку номер. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Технических проблем с этим нет: в свободном доступе существует множество таких сервисов и программ, а порой маскировка номера входит в стандартный набор услуг при совершении звонков через интернет.Чтобы узнать, под какой номер маскироваться, достаточно получить доступ к чужому списку контактов.Уберечься от таких звонков на 100 процентов можно лишь одним способом: полностью отказавшись от использования телефона. Если вы к этому не готовы, учитесь осознавать риски и минимизировать их, насколько это возможно, заключил Назаренко.

https://ria.ru/20210220/moshennichestvo-1598247403.html

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2021

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максим назаренко, россия, мошенничество, московский институт радиотехники электроники и автоматики, технологии, общество