https://ria.ru/20210226/aeroflot-1599032878.html

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о новом типе билетов

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о новом типе билетов

В "Аэрофлоте" опровергли информацию о введении негарантированных билетов. Об этом газете "Ведомости" заявил представитель авиакомпании Михаил Демин. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:34

2021-02-26T08:34

2021-02-26T12:15

михаил демин

общество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В "Аэрофлоте" опровергли информацию о введении негарантированных билетов. Об этом газете "Ведомости" заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.Демин объяснил, что идею прорабатывали в начале пандемии для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания, замены типов воздушных судов и неопределенности из-за сроков снятия ограничений. Но в итоге решили дождаться полного восстановления авиасообщения.Ранее в пятницу "Ведомости" со ссылкой на документ "Аэрофлота" сообщили, что компания предложила разрешить операторам в одностороннем порядке менять условия перевозки пассажира, который купил билет по негарантированному тарифу: дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания.При этом, по данным газеты, компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу — с гарантированным перелетом.

https://ria.ru/20210219/lgoty-1598140590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил демин, общество