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"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о новом типе билетов
"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о новом типе билетов
В "Аэрофлоте" опровергли информацию о введении негарантированных билетов. Об этом газете "Ведомости" заявил представитель авиакомпании Михаил Демин. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:34
2021-02-26T12:15
михаил демин
общество
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В "Аэрофлоте" опровергли информацию о введении негарантированных билетов. Об этом газете "Ведомости" заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.Демин объяснил, что идею прорабатывали в начале пандемии для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания, замены типов воздушных судов и неопределенности из-за сроков снятия ограничений. Но в итоге решили дождаться полного восстановления авиасообщения.Ранее в пятницу "Ведомости" со ссылкой на документ "Аэрофлота" сообщили, что компания предложила разрешить операторам в одностороннем порядке менять условия перевозки пассажира, который купил билет по негарантированному тарифу: дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания.При этом, по данным газеты, компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу — с гарантированным перелетом.
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михаил демин, общество

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о новом типе билетов

08:34 26.02.2021 (обновлено: 12:15 26.02.2021)
 
© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В "Аэрофлоте" опровергли информацию о введении негарантированных билетов. Об этом газете "Ведомости" заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.

"В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается", — сказал он.

Демин объяснил, что идею прорабатывали в начале пандемии для придания пассажирам большей уверенности в случаях массового изменения расписания, замены типов воздушных судов и неопределенности из-за сроков снятия ограничений. Но в итоге решили дождаться полного восстановления авиасообщения.
Ранее в пятницу "Ведомости" со ссылкой на документ "Аэрофлота" сообщили, что компания предложила разрешить операторам в одностороннем порядке менять условия перевозки пассажира, который купил билет по негарантированному тарифу: дату, рейс, маршрут (например, заменить прямой рейс на стыковочный) и класс обслуживания.
При этом, по данным газеты, компания будет обязана выплатить ему компенсацию, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тысяч рублей. При этом у пассажира останется возможность купить билет на этот же рейс по обычному тарифу — с гарантированным перелетом.
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Михаил ДеминОбщество
 
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