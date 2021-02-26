Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил государственным аудиторам проверять использование бюджетных средств так, что исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи провел встречу с председателя Контрольно-счетной палаты республики Павлом Стаценко, который доложил о деятельности ведомства за прошлый год.
Со ссылкой на Стаценко сообщается, что в минувшем году палата проверила использование средств на сумму 2,3 миллиарда рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 миллиарда рублей, Кумпилов в свою очередь отметил, что палата вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и ее работа по контролю за эффективным освоением бюджетных средств должна быть продолжена.
"Адыгея участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм и Индивидуальной программы социально-экономического развития. Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов", - цитирует главу республики пресс-служба.