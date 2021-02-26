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Краснодарский край
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599094153.html
Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм
Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил государственным аудиторам проверять использование бюджетных средств так, что исключить все факторы, мешающие реализации... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:04
2021-02-26T14:04
краснодарский край
валерий стаценко
мурат кумпилов
экономика
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил государственным аудиторам проверять использование бюджетных средств так, что исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи провел встречу с председателя Контрольно-счетной палаты республики Павлом Стаценко, который доложил о деятельности ведомства за прошлый год.Со ссылкой на Стаценко сообщается, что в минувшем году палата проверила использование средств на сумму 2,3 миллиарда рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 миллиарда рублей, Кумпилов в свою очередь отметил, что палата вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и ее работа по контролю за эффективным освоением бюджетных средств должна быть продолжена.
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валерий стаценко, мурат кумпилов, экономика

Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм

14:04 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил государственным аудиторам проверять использование бюджетных средств так, что исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи провел встречу с председателя Контрольно-счетной палаты республики Павлом Стаценко, который доложил о деятельности ведомства за прошлый год.
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Со ссылкой на Стаценко сообщается, что в минувшем году палата проверила использование средств на сумму 2,3 миллиарда рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 миллиарда рублей, Кумпилов в свою очередь отметил, что палата вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и ее работа по контролю за эффективным освоением бюджетных средств должна быть продолжена.
"Адыгея участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм и Индивидуальной программы социально-экономического развития. Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов", - цитирует главу республики пресс-служба.
 
Краснодарский крайВалерий СтаценкоМурат КумпиловЭкономика
 
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