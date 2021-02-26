https://ria.ru/20210226/adygeya-1599094153.html

Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм

Кумпилов поручил исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил государственным аудиторам проверять использование бюджетных средств так, что исключить все факторы, мешающие реализации... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:04

2021-02-26T14:04

2021-02-26T14:04

краснодарский край

валерий стаценко

мурат кумпилов

экономика

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил государственным аудиторам проверять использование бюджетных средств так, что исключить все факторы, мешающие реализации госпрограмм, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи провел встречу с председателя Контрольно-счетной палаты республики Павлом Стаценко, который доложил о деятельности ведомства за прошлый год.Со ссылкой на Стаценко сообщается, что в минувшем году палата проверила использование средств на сумму 2,3 миллиарда рублей и имущества балансовой стоимостью 1,3 миллиарда рублей, Кумпилов в свою очередь отметил, что палата вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины, и ее работа по контролю за эффективным освоением бюджетных средств должна быть продолжена.

https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

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2021

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валерий стаценко, мурат кумпилов, экономика