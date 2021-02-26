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Краснодарский край
https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html
Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на строительство развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:04
2021-02-26T13:04
краснодарский край
россия
мурат кумпилов
майкоп
экономика
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на строительство развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.В конце декабря минувшего года сообщалось о распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на два крупных дорожных объекта в республике. По данным властей Адыгеи, на строительство транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай на 2021-2023 годы было выделено 800 миллионов рублей, на строительство дороги в обход Майкопа – 1,4 миллиарда рублей на 2023 год."Решение правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны", – цитирует Кумпилова его пресс-служба. Глава республики также отметил, что в минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках дорожного нацпроекта, а кроме того, с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог.
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россия, мурат кумпилов, майкоп, экономика

Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты

13:04 26.02.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Марина Семенова / Памятник природы “Казачий камень” на берегу реки Белой Майкопского района республики Адыгея
Памятник природы “Казачий камень” на берегу реки Белой Майкопского района республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Марина Семенова /
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на строительство развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В конце декабря минувшего года сообщалось о распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на два крупных дорожных объекта в республике. По данным властей Адыгеи, на строительство транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай на 2021-2023 годы было выделено 800 миллионов рублей, на строительство дороги в обход Майкопа – 1,4 миллиарда рублей на 2023 год.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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"Теперь Адыгее выделены дополнительные средства на строительство этих масштабных объектов... на 2021-2022 годы 3,47 миллиарда рублей", - сообщила пресс-служба главы республики. Отмечается, что соответствующее решение правительство РФ приняло в четверг после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от республики Адыгея Владислава Резника ("Единая Россия").
"Решение правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны", – цитирует Кумпилова его пресс-служба. Глава республики также отметил, что в минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках дорожного нацпроекта, а кроме того, с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог.
 
Краснодарский крайРоссияМурат КумпиловМайкопЭкономика
 
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