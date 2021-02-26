Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты
CC BY-SA 4.0 / Марина Семенова / Памятник природы “Казачий камень” на берегу реки Белой Майкопского района республики Адыгея
КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на строительство развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
В конце декабря минувшего года сообщалось о распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на два крупных дорожных объекта в республике. По данным властей Адыгеи, на строительство транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай на 2021-2023 годы было выделено 800 миллионов рублей, на строительство дороги в обход Майкопа – 1,4 миллиарда рублей на 2023 год.
"Теперь Адыгее выделены дополнительные средства на строительство этих масштабных объектов... на 2021-2022 годы 3,47 миллиарда рублей", - сообщила пресс-служба главы республики. Отмечается, что соответствующее решение правительство РФ приняло в четверг после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от республики Адыгея Владислава Резника ("Единая Россия").
"Решение правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны", – цитирует Кумпилова его пресс-служба. Глава республики также отметил, что в минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках дорожного нацпроекта, а кроме того, с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог.