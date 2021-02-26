https://ria.ru/20210226/adygeya-1599080049.html

Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты

Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на дорожные проекты

Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на строительство развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:04

2021-02-26T13:04

2021-02-26T13:04

краснодарский край

россия

мурат кумпилов

майкоп

экономика

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Адыгея получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей на строительство развязки на автодороге Энем - Новобжегокай и обхода Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.В конце декабря минувшего года сообщалось о распределение средств межбюджетных трансфертов в федеральном бюджете на два крупных дорожных объекта в республике. По данным властей Адыгеи, на строительство транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай на 2021-2023 годы было выделено 800 миллионов рублей, на строительство дороги в обход Майкопа – 1,4 миллиарда рублей на 2023 год."Решение правительства РФ о выделении дополнительных средств позволит ускорить строительство объектов дорожной инфраструктуры Адыгеи, которые имеют серьёзнейшее значение в масштабах не только региона, но и всей страны", – цитирует Кумпилова его пресс-служба. Глава республики также отметил, что в минувшем году в Адыгее были завершены все намеченные объекты в рамках дорожного нацпроекта, а кроме того, с опережением графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог.

https://ria.ru/20210225/kuban-1598947348.html

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россия, мурат кумпилов, майкоп, экономика