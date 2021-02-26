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https://ria.ru/20210226/advokat-1599046881.html
Красноярский адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве
Красноярский адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве
Следователи завели дело о мошенничестве против адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, сообщает СК РФ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:33
2021-02-26T11:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи завели дело о мошенничестве против адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, сообщает СК РФ.По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой на оказание услуг юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, арестованному по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Через некоторое время родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения и назначении судом мягкого приговора. По данным СК, за услугу адвокат запросил и получил от родителей подзащитного 1 миллион рублей.После этого родители неоднократно безуспешно пытались вернуть деньги и после этого обратились в УФСБ.В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Красноярский адвокат, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, оказался одним из адвокатов бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по региону.В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
https://ria.ru/20210226/suitsid-1599043359.html
https://ria.ru/20210224/moshennichestvo-1598795645.html
https://ria.ru/20210225/bykov-1598889969.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

Красноярский адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве

10:33 26.02.2021 (обновлено: 11:31 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи завели дело о мошенничестве против адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, сообщает СК РФ.
По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой на оказание услуг юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, арестованному по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Через некоторое время родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения и назначении судом мягкого приговора. По данным СК, за услугу адвокат запросил и получил от родителей подзащитного 1 миллион рублей.
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"Подозреваемый, получив денежные средства, каких-либо действий, направленных на передачу взятки должностным лицам за изменение меры пресечения и назначения приговора, не связанного с лишением свободы подростку, не предпринимал, и деньгами распорядился по своему усмотрению. В 2019 году по итогам судебного заседания подросток был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает СК.
После этого родители неоднократно безуспешно пытались вернуть деньги и после этого обратились в УФСБ.
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"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Красноярский адвокат, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, оказался одним из адвокатов бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по региону.
"Это один из адвокатов Быкова", - сказали журналистам в региональном главке СК.
В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
 
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