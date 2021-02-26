https://ria.ru/20210226/advokat-1599046881.html

Красноярский адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве

Красноярский адвокат стал фигурантом дела о мошенничестве

Следователи завели дело о мошенничестве против адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, сообщает СК РФ. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:33

2021-02-26T10:33

2021-02-26T11:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 фев – РИА Новости. Следователи завели дело о мошенничестве против адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, сообщает СК РФ.По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с супружеской парой на оказание услуг юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, арестованному по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Через некоторое время родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения и назначении судом мягкого приговора. По данным СК, за услугу адвокат запросил и получил от родителей подзащитного 1 миллион рублей.После этого родители неоднократно безуспешно пытались вернуть деньги и после этого обратились в УФСБ.В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Красноярский адвокат, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, оказался одним из адвокатов бизнесмена и политика Анатолия Быкова, сообщили журналистам в ГСУСК РФ по региону.В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

https://ria.ru/20210226/suitsid-1599043359.html

https://ria.ru/20210224/moshennichestvo-1598795645.html

https://ria.ru/20210225/bykov-1598889969.html

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия