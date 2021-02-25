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Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях
Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях
Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:15
2021-02-25T16:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца, сейчас документ проходит согласование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Образец бейджа, по данным пресс-службы, также уже разработан, он содержится в приложении к приказу."В настоящее время проект приказа проходит этап межведомственного согласования", - уточнили в Роскомнадзоре.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

16:15 25.02.2021 (обновлено: 16:32 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке
Сотрудник правоохранительных органов и журналисты во время несанкционированной акции протеста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца, сейчас документ проходит согласование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор подготовил приказ, в текущей редакции которого отличительными знаками для СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца", - рассказали в пресс-службе.

Образец бейджа, по данным пресс-службы, также уже разработан, он содержится в приложении к приказу.
"В настоящее время проект приказа проходит этап межведомственного согласования", - уточнили в Роскомнадзоре.
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