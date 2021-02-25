https://ria.ru/20210225/zhurnalisty-1598953227.html
Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях
Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях
Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:15
2021-02-25T16:15
2021-02-25T16:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца, сейчас документ проходит согласование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Образец бейджа, по данным пресс-службы, также уже разработан, он содержится в приложении к приказу."В настоящее время проект приказа проходит этап межведомственного согласования", - уточнили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20210203/zhurnalist-1595831227.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество