https://ria.ru/20210225/zhurnalisty-1598953227.html

Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

Роскомнадзор установил отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:15

2021-02-25T16:15

2021-02-25T16:32

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Роскомнадзор подготовил приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца, сейчас документ проходит согласование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Образец бейджа, по данным пресс-службы, также уже разработан, он содержится в приложении к приказу."В настоящее время проект приказа проходит этап межведомственного согласования", - уточнили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20210203/zhurnalist-1595831227.html

россия

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2021

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество