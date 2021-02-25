Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/zaprety-1598855266.html
Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире
Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире
Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу России не может самостоятельно организовать перепланировку, не имеет права устраивать на... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:12
2021-02-25T01:12
надежда ермолаева
россия
жилье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам рассказали, чего нельзя делать в собственной квартире
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026456_0:197:2821:1783_1920x0_80_0_0_51646dcad09b584cf84e9b1f77e309b4.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу России не может самостоятельно организовать перепланировку, не имеет права устраивать на своих квадратных метрах гостиницу или какое-либо промышленное производство, а также не должен нарушать права и интересы соседей, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.В частности, по словам эксперта, владелец квартиры, прежде чем затеять переустройство, должен согласовать эти планы с органом местного самоуправления. Кроме того, жилую квартиру можно использовать только по назначению. Превращать ее в промышленный объект или организовывать в ней гостиничный бизнес запрещено. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилье не по назначению, не проводит необходимый ремонт, его квартиру могут продать по суду. Тогда он получит за нее деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, резюмирует Ермолаева.
https://ria.ru/20210210/poterya-1596750896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026456_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a37f2140b7ca6314a34cb9c4acf4c840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
надежда ермолаева, россия, жилье, общество

Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире

01:12 25.02.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевКвартиры
Квартиры - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу России не может самостоятельно организовать перепланировку, не имеет права устраивать на своих квадратных метрах гостиницу или какое-либо промышленное производство, а также не должен нарушать права и интересы соседей, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.
"Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества", — замечает адвокат.
В частности, по словам эксперта, владелец квартиры, прежде чем затеять переустройство, должен согласовать эти планы с органом местного самоуправления. Кроме того, жилую квартиру можно использовать только по назначению. Превращать ее в промышленный объект или организовывать в ней гостиничный бизнес запрещено.
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилье не по назначению, не проводит необходимый ремонт, его квартиру могут продать по суду. Тогда он получит за нее деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, резюмирует Ермолаева.
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 01:11
Эксперт назвал риски потери ипотечной квартиры даже при оплате в срок
 
Надежда ЕрмолаеваРоссияЖильеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния