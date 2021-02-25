https://ria.ru/20210225/zaprety-1598855266.html

Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире

Адвокат объяснил, чего нельзя делать в собственной квартире

Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу России не может самостоятельно организовать перепланировку, не имеет права устраивать на... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:12

2021-02-25T01:12

2021-02-25T01:12

надежда ермолаева

россия

жилье

общество

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Россиянам рассказали, чего нельзя делать в собственной квартире

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу России не может самостоятельно организовать перепланировку, не имеет права устраивать на своих квадратных метрах гостиницу или какое-либо промышленное производство, а также не должен нарушать права и интересы соседей, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.В частности, по словам эксперта, владелец квартиры, прежде чем затеять переустройство, должен согласовать эти планы с органом местного самоуправления. Кроме того, жилую квартиру можно использовать только по назначению. Превращать ее в промышленный объект или организовывать в ней гостиничный бизнес запрещено. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилье не по назначению, не проводит необходимый ремонт, его квартиру могут продать по суду. Тогда он получит за нее деньги за вычетом расходов на исполнение решения суда, резюмирует Ермолаева.

https://ria.ru/20210210/poterya-1596750896.html

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надежда ермолаева, россия, жилье, общество