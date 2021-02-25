https://ria.ru/20210225/zaderzhanie-1598922322.html

Экс-руководителей "РАМ Банка" задержали за вывод активов

Экс-руководителей "РАМ Банка" задержали за вывод активов

Трое бывших руководителей лишенного лицензии "РАМ Банка" задержаны по подозрению в выводе банковских активов на сумму более 1 миллиарда рублей, им предъявлены... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:10

2021-02-25T14:10

2021-02-25T14:21

москва

краснодарский край

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Трое бывших руководителей лишенного лицензии "РАМ Банка" задержаны по подозрению в выводе банковских активов на сумму более 1 миллиарда рублей, им предъявлены обвинения в растрате, сообщили в пресс-центре МВД РФ.По версии следствия, злоумышленники в составе организованной группы с 2017 по 2019 год незаконно вывели активы банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 миллиарда рублей, что привело к банкротству кредитной организации.Правоохранители провели более 50 обысков в домах подозреваемых и офисных помещениях в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае, изъяты документы и компьютерная техника.Правоохранители ищут остальных участников противоправной деятельности, информирует МВД.

https://ria.ru/20201009/trast-1578938859.html

https://ria.ru/20201212/moshenniki-1588935430.html

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россия

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москва, краснодарский край, происшествия, россия