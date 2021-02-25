Экс-руководителей "РАМ Банка" задержали за вывод активов
14:10 25.02.2021 (обновлено: 14:21 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Трое бывших руководителей лишенного лицензии "РАМ Банка" задержаны по подозрению в выводе банковских активов на сумму более 1 миллиарда рублей, им предъявлены обвинения в растрате, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Задержаны трое бывших руководителей ООО "РАМ Банк". Они подозреваются в хищении денежных средств, полученных по кредитным договорам", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, злоумышленники в составе организованной группы с 2017 по 2019 год незаконно вывели активы банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 миллиарда рублей, что привело к банкротству кредитной организации.
Правоохранители провели более 50 обысков в домах подозреваемых и офисных помещениях в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае, изъяты документы и компьютерная техника.
"Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Тверским районным судом города Москвы и Ленинским судом города Ростова-на-Дону в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении. Максимальная санкция по статье о растрате - 10 лет лишения свободы.
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Правоохранители ищут остальных участников противоправной деятельности, информирует МВД.