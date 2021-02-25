https://ria.ru/20210225/xiaomi-1598939781.html

Раскрыт дизайн нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Раскрыт дизайн нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10

Внешний вид будущего смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi оказался полностью раскрыт за неделю до презентации. Источником масштабной утечки стал розничный продавец РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:21

2021-02-25T15:21

2021-02-25T15:21

наука

xiaomi inc

google android

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Внешний вид будущего смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi оказался полностью раскрыт за неделю до презентации. Источником масштабной утечки стал розничный продавец в Индии, сообщает Gizmochina.Новый смартфон станет первым Redmi Note, оснащенным AMOLED-дисплеем. Гаджет получит модную функцию постоянно отображаемой сервисной информации, а вот повышенной герцовки ждать не стоит. Redmi Note 10 будет доступен в трех цветах: зеленом, белом и сером. Устройство получит заднюю панель из поликарбоната.Инсайдеры указывают, что смартфон получит процессор Snapdragon 678, возможно, с поддержкой 5G. Базовая версия получит 128 ГБ постоянной памяти и четырехмодульный камерный модуль. Основной датчик в модели Redmi Note 10 будет разрешением 48 Мп, а вот версии Pro может достаться 108-мегапиксельная камера.Официальная премьера нового поколения Redmi Note от Xiaomi запланирован на 4 марта. Ожидается, что стоимость базовой версии смартфона составит 235 долларов (примерно 17 000 рублей).

https://ria.ru/20210216/samsung-1597657285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии