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Наука
https://ria.ru/20210225/xiaomi-1598939781.html
Раскрыт дизайн нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10
Раскрыт дизайн нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10
Внешний вид будущего смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi оказался полностью раскрыт за неделю до презентации. Источником масштабной утечки стал розничный продавец РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:21
2021-02-25T15:21
наука
xiaomi inc
google android
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Внешний вид будущего смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi оказался полностью раскрыт за неделю до презентации. Источником масштабной утечки стал розничный продавец в Индии, сообщает Gizmochina.Новый смартфон станет первым Redmi Note, оснащенным AMOLED-дисплеем. Гаджет получит модную функцию постоянно отображаемой сервисной информации, а вот повышенной герцовки ждать не стоит. Redmi Note 10 будет доступен в трех цветах: зеленом, белом и сером. Устройство получит заднюю панель из поликарбоната.Инсайдеры указывают, что смартфон получит процессор Snapdragon 678, возможно, с поддержкой 5G. Базовая версия получит 128 ГБ постоянной памяти и четырехмодульный камерный модуль. Основной датчик в модели Redmi Note 10 будет разрешением 48 Мп, а вот версии Pro может достаться 108-мегапиксельная камера.Официальная премьера нового поколения Redmi Note от Xiaomi запланирован на 4 марта. Ожидается, что стоимость базовой версии смартфона составит 235 долларов (примерно 17 000 рублей).
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Новости
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РИА Новости
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xiaomi inc, google android, гаджеты, технологии

Раскрыт дизайн нового смартфона Xiaomi Redmi Note 10

15:21 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Внешний вид будущего смартфона Redmi Note 10 от Xiaomi оказался полностью раскрыт за неделю до презентации. Источником масштабной утечки стал розничный продавец в Индии, сообщает Gizmochina.
© GizmochinaXiaomi Redmi Note 10
Xiaomi Redmi Note 10 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Gizmochina
Xiaomi Redmi Note 10
Новый смартфон станет первым Redmi Note, оснащенным AMOLED-дисплеем. Гаджет получит модную функцию постоянно отображаемой сервисной информации, а вот повышенной герцовки ждать не стоит. Redmi Note 10 будет доступен в трех цветах: зеленом, белом и сером. Устройство получит заднюю панель из поликарбоната.
Инсайдеры указывают, что смартфон получит процессор Snapdragon 678, возможно, с поддержкой 5G. Базовая версия получит 128 ГБ постоянной памяти и четырехмодульный камерный модуль. Основной датчик в модели Redmi Note 10 будет разрешением 48 Мп, а вот версии Pro может достаться 108-мегапиксельная камера.
Официальная премьера нового поколения Redmi Note от Xiaomi запланирован на 4 марта. Ожидается, что стоимость базовой версии смартфона составит 235 долларов (примерно 17 000 рублей).
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