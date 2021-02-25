https://ria.ru/20210225/vstrecha-1598901924.html

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты

Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:40

2021-02-25T12:40

2021-02-25T12:40

россия

торгово-промышленная палата рф

сергей катырин

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня идут внутренние совещания, будет у него также на докладе в середине дня глава Торгово-промышленной палаты с докладом о деятельности ТПП и в преддверии начинающегося завтра съезда", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598900217.html

россия

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2021

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россия, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, дмитрий песков, владимир путин, экономика