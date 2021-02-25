https://ria.ru/20210225/vstrecha-1598901924.html
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты
Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:40
2021-02-25T12:40
2021-02-25T12:40
россия
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
дмитрий песков
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598826275_0:291:2798:1865_1920x0_80_0_0_735c079c7070fc9c85c2918d9e6107f4.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня идут внутренние совещания, будет у него также на докладе в середине дня глава Торгово-промышленной палаты с докладом о деятельности ТПП и в преддверии начинающегося завтра съезда", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210225/pamyatnik-1598900217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598826275_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_c9d62e52d98bdd0609824f7167062f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, дмитрий песков, владимир путин, экономика