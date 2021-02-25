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Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты
Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты
Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:40
2021-02-25T12:40
россия
торгово-промышленная палата рф
сергей катырин
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня идут внутренние совещания, будет у него также на докладе в середине дня глава Торгово-промышленной палаты с докладом о деятельности ТПП и в преддверии начинающегося завтра съезда", - сказал Песков.
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россия, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин встретится с главой Торгово-промышленной палаты

12:40 25.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым в Кремле
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня идут внутренние совещания, будет у него также на докладе в середине дня глава Торгово-промышленной палаты с докладом о деятельности ТПП и в преддверии начинающегося завтра съезда", - сказал Песков.
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РоссияТоргово-промышленная палата РФСергей КатыринДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
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