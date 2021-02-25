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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210225/vorobev-1599003384.html
Губернатор Подмосковья предложил жителям региона способ связи с ним
Губернатор Подмосковья предложил жителям региона способ связи с ним
Все жители Московской области могут написать губернатору Андрею Воробьеву на электронную почту, если захотят связаться с ним. С чтения материалов именно этого... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T20:35
2021-02-25T20:59
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Все жители Московской области могут написать губернатору Андрею Воробьеву на электронную почту, если захотят связаться с ним. С чтения материалов именно этого интернет-ресурса глава региона начинает все свои рабочие дни. Об этом губернатор Подмосковья рассказал в интервью на телеканале "360".Почта губернатора Московской области — andreyvorobiev@mosreg.ru."Каждое утро я начинаю со своей личной почты. Она с первого дня моей работы есть. Если вы в „Яндексе“ забьете „почта Андрея Воробьева“, вам вылетит мой адрес, поэтому я расписываю с утра почту — я вижу, какие обращения, какая тональность", — рассказал Воробьев.Каждый день он получает около 200 обращений, поэтому детально изучить каждое из них сложно. Тем не менее пожаловаться на проблему или попросить о помощи можно и через другие ресурсы. Например, через Центр управления регионом, порталы "Добродел" и "Инцидент", а также через социальные сети. Все обращения местных жителей изучаются постоянно.По словам губернатора, особое значение для развития региона имеет и способность справляться с последствиями снегопадов, и запуск новых технологий в особых экономических зонах.Глава области напомнил, что задача правительства — выстраивать диалог с жителями для решения вопросов с учетом их мнения."Мы здесь, чтобы обеспечивать эти перемены и чтобы оправдывать то, что мы команда, которая может давать результат", — заявил Воробьев.Он добавил, что важны перемены любого масштаба: открытие музея, прокладка тротуара или строительство нового моста.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Губернатор Подмосковья предложил жителям региона способ связи с ним

20:35 25.02.2021 (обновлено: 20:59 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Все жители Московской области могут написать губернатору Андрею Воробьеву на электронную почту, если захотят связаться с ним. С чтения материалов именно этого интернет-ресурса глава региона начинает все свои рабочие дни. Об этом губернатор Подмосковья рассказал в интервью на телеканале "360".
Почта губернатора Московской области — andreyvorobiev@mosreg.ru.
"Каждое утро я начинаю со своей личной почты. Она с первого дня моей работы есть. Если вы в „Яндексе“ забьете „почта Андрея Воробьева“, вам вылетит мой адрес, поэтому я расписываю с утра почту — я вижу, какие обращения, какая тональность", — рассказал Воробьев.
Каждый день он получает около 200 обращений, поэтому детально изучить каждое из них сложно. Тем не менее пожаловаться на проблему или попросить о помощи можно и через другие ресурсы. Например, через Центр управления регионом, порталы "Добродел" и "Инцидент", а также через социальные сети. Все обращения местных жителей изучаются постоянно.

"Не смотрим отдельно каждую — мы смотрим поток. И когда видим в потоке красные зоны, то, что беспокоит людей, мы направляем туда усилия", — уточнил Воробьев.

По словам губернатора, особое значение для развития региона имеет и способность справляться с последствиями снегопадов, и запуск новых технологий в особых экономических зонах.
Глава области напомнил, что задача правительства — выстраивать диалог с жителями для решения вопросов с учетом их мнения.
"Мы здесь, чтобы обеспечивать эти перемены и чтобы оправдывать то, что мы команда, которая может давать результат", — заявил Воробьев.
Он добавил, что важны перемены любого масштаба: открытие музея, прокладка тротуара или строительство нового моста.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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