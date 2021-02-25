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Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности
Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности
Правящая фракция в армянском парламенте "Мой шаг" поддержала премьера Армении Никола Пашиняна, назвав призывы к его отставке угрозой безопасности, передает... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:27
2021-02-25T14:27
ситуация в армении
никол пашинян
армения
в мире
политика
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Правящая фракция в армянском парламенте "Мой шаг" поддержала премьера Армении Никола Пашиняна, назвав призывы к его отставке угрозой безопасности, передает Sputnik Армения.В фракции заявили, что считают недопустимым "политическое заявление отдельных военных и расценивают его как попытку военного переворота"."Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясение государства в этой хрупкой послевоенной ситуации, которая также чревата угрозами внешней безопасности. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, сознательно ведут себя безответственно. Фракция "Мой шаг" едина, настроена поддерживать стабильность государства и власть народа, поддерживает премьер-министра. Призываем наших граждан вместе с нами пойти на площадь Республики, мирно, ненасильственным образом реализовать наше конституционное право", - приводит Sputnik Армения заявление фракции.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире, политика

Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности

14:27 25.02.2021
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на улице в центре Еревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на улице в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Правящая фракция в армянском парламенте "Мой шаг" поддержала премьера Армении Никола Пашиняна, назвав призывы к его отставке угрозой безопасности, передает Sputnik Армения.
В фракции заявили, что считают недопустимым "политическое заявление отдельных военных и расценивают его как попытку военного переворота".
"Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясение государства в этой хрупкой послевоенной ситуации, которая также чревата угрозами внешней безопасности. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, сознательно ведут себя безответственно. Фракция "Мой шаг" едина, настроена поддерживать стабильность государства и власть народа, поддерживает премьер-министра. Призываем наших граждан вместе с нами пойти на площадь Республики, мирно, ненасильственным образом реализовать наше конституционное право", - приводит Sputnik Армения заявление фракции.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 13:59
Пашинян заявил, что переворота в Армении не будет
 
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