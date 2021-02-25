https://ria.ru/20210225/voennye-1598926856.html

Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности

Правящая фракция Армении обвинила военных в безответственности

Правящая фракция в армянском парламенте "Мой шаг" поддержала премьера Армении Никола Пашиняна, назвав призывы к его отставке угрозой безопасности, передает... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:27

2021-02-25T14:27

2021-02-25T14:27

ситуация в армении

никол пашинян

армения

в мире

политика

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Правящая фракция в армянском парламенте "Мой шаг" поддержала премьера Армении Никола Пашиняна, назвав призывы к его отставке угрозой безопасности, передает Sputnik Армения.В фракции заявили, что считают недопустимым "политическое заявление отдельных военных и расценивают его как попытку военного переворота"."Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясение государства в этой хрупкой послевоенной ситуации, которая также чревата угрозами внешней безопасности. К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, сознательно ведут себя безответственно. Фракция "Мой шаг" едина, настроена поддерживать стабильность государства и власть народа, поддерживает премьер-министра. Призываем наших граждан вместе с нами пойти на площадь Республики, мирно, ненасильственным образом реализовать наше конституционное право", - приводит Sputnik Армения заявление фракции.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна и призвал сторонников собраться у правительства. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598920098.html

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ситуация в армении, никол пашинян, армения, в мире, политика