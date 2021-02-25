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Наука
https://ria.ru/20210225/videokarta-1598902621.html
Названа дата выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 6700
Названа дата выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 6700
Среднеуровневая видеокарта Radeon RX 6700 будет представлена уже 3 марта. Выход новинки анонсировало подразделение AMD, занятое производством видеоускорителей. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:42
2021-02-25T13:14
наука
компьютерные технологии
геймеры
amd, inc.
технологии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Среднеуровневая видеокарта Radeon RX 6700 будет представлена уже 3 марта. Выход новинки анонсировало подразделение AMD, занятое производством видеоускорителей.Сейчас актуальная линейка видеокарт AMD Big Navi состоит из трех моделей: RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Два новых графических процессоров RX 6700 XT и RX 6700 будут показаны в начале марта. Первая карточка будет конкурировать с популярной NVIDIA RTX 3060.Старшая RX 6700XT получит 2560 потоковых процессоров и до 12 ГБ памяти GDDR6. Карта не имеет разъема USB Type-C, но предложит пользователям три DisplayPort и один выход HDMI.Базовая RX 6700 должна быть стать дешевле RX 6800, которая предлагается за 579 долларов (42 тысячи рублей по текущему курсу). Но купить ускоритель геймерам просто так вряд ли получится — очередной криптовалютный бум взвинтил цены на видеокарты, а майнеры скупают партии устройств даже по завышенной стоимости.
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компьютерные технологии, геймеры, amd, inc., технологии

Названа дата выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 6700

12:42 25.02.2021 (обновлено: 13:14 25.02.2021)
 
© AMDRadeon RX 6000
Radeon RX 6000 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AMD
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Среднеуровневая видеокарта Radeon RX 6700 будет представлена уже 3 марта. Выход новинки анонсировало подразделение AMD, занятое производством видеоускорителей.
Сейчас актуальная линейка видеокарт AMD Big Navi состоит из трех моделей: RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Два новых графических процессоров RX 6700 XT и RX 6700 будут показаны в начале марта. Первая карточка будет конкурировать с популярной NVIDIA RTX 3060.
Старшая RX 6700XT получит 2560 потоковых процессоров и до 12 ГБ памяти GDDR6. Карта не имеет разъема USB Type-C, но предложит пользователям три DisplayPort и один выход HDMI.
Базовая RX 6700 должна быть стать дешевле RX 6800, которая предлагается за 579 долларов (42 тысячи рублей по текущему курсу). Но купить ускоритель геймерам просто так вряд ли получится — очередной криптовалютный бум взвинтил цены на видеокарты, а майнеры скупают партии устройств даже по завышенной стоимости.
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