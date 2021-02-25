https://ria.ru/20210225/videokarta-1598902621.html

Названа дата выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 6700

Названа дата выхода новой видеокарты AMD Radeon RX 6700

Среднеуровневая видеокарта Radeon RX 6700 будет представлена уже 3 марта. Выход новинки анонсировало подразделение AMD, занятое производством видеоускорителей. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:42

2021-02-25T12:42

2021-02-25T13:14

наука

компьютерные технологии

геймеры

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Среднеуровневая видеокарта Radeon RX 6700 будет представлена уже 3 марта. Выход новинки анонсировало подразделение AMD, занятое производством видеоускорителей.Сейчас актуальная линейка видеокарт AMD Big Navi состоит из трех моделей: RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Два новых графических процессоров RX 6700 XT и RX 6700 будут показаны в начале марта. Первая карточка будет конкурировать с популярной NVIDIA RTX 3060.Старшая RX 6700XT получит 2560 потоковых процессоров и до 12 ГБ памяти GDDR6. Карта не имеет разъема USB Type-C, но предложит пользователям три DisplayPort и один выход HDMI.Базовая RX 6700 должна быть стать дешевле RX 6800, которая предлагается за 579 долларов (42 тысячи рублей по текущему курсу). Но купить ускоритель геймерам просто так вряд ли получится — очередной криптовалютный бум взвинтил цены на видеокарты, а майнеры скупают партии устройств даже по завышенной стоимости.

https://ria.ru/20201006/defitsit-nvidia-1578376862.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, геймеры, amd, inc., технологии