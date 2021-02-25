https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html

Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками

Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками

Глава Башкирии Радий Хабиров подарил районным и городским главам книгу блогера Ильи Варламова и пригласил его поучаствовать в стратегических сессиях с мэрами. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:46

2021-02-25T08:46

2021-02-25T08:46

радий хабиров

максим кац

илья варламов

youtube

уфа

общество

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УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подарил районным и городским главам книгу блогера Ильи Варламова и пригласил его поучаствовать в стратегических сессиях с мэрами.Ранее Хабиров сообщал в соцсетях, что на 23 февраля подарит всем главам муниципалитетов региона книгу "100 советов мэру" Ильи Варламова и Максима Каца.Глава республики написал на своей странице в "ВКонтакте", что пригласил автора книги в Уфу.Он отметил, что в обсуждениях могут поучаствовать и местные общественники.Также глава Башкирии прокомментировал картину известного в регионе карикатуриста Камиля Бузыкаева: он изобразил Хабирова, который с книгой Варламова в руках тащит автора в сторону Уфы. При этом блогер сопротивляется.Варламов ведет в YouTube канал, в котором рассказывает о неприглядных сторонах жизни в российских городах.

https://ria.ru/20210120/varlamov-1593915439.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/varlamov-1592883654.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, максим кац, илья варламов, youtube, уфа, общество