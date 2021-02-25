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https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html
Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками
Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками
Глава Башкирии Радий Хабиров подарил районным и городским главам книгу блогера Ильи Варламова и пригласил его поучаствовать в стратегических сессиях с мэрами. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:46
2021-02-25T08:46
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подарил районным и городским главам книгу блогера Ильи Варламова и пригласил его поучаствовать в стратегических сессиях с мэрами.Ранее Хабиров сообщал в соцсетях, что на 23 февраля подарит всем главам муниципалитетов региона книгу "100 советов мэру" Ильи Варламова и Максима Каца.Глава республики написал на своей странице в "ВКонтакте", что пригласил автора книги в Уфу.Он отметил, что в обсуждениях могут поучаствовать и местные общественники.Также глава Башкирии прокомментировал картину известного в регионе карикатуриста Камиля Бузыкаева: он изобразил Хабирова, который с книгой Варламова в руках тащит автора в сторону Уфы. При этом блогер сопротивляется.Варламов ведет в YouTube канал, в котором рассказывает о неприглядных сторонах жизни в российских городах.
https://ria.ru/20210120/varlamov-1593915439.html
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радий хабиров, максим кац, илья варламов, youtube, уфа, общество

Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками

08:46 25.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов. Архивное фото
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подарил районным и городским главам книгу блогера Ильи Варламова и пригласил его поучаствовать в стратегических сессиях с мэрами.
Ранее Хабиров сообщал в соцсетях, что на 23 февраля подарит всем главам муниципалитетов региона книгу "100 советов мэру" Ильи Варламова и Максима Каца.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 20:39
Блогера Варламова вызвали в архангельское УМВД после роликов о городе
Глава республики написал на своей странице в "ВКонтакте", что пригласил автора книги в Уфу.
"Мы хотим предложить Илье приехать в Башкортостан, изучить ситуацию и принять участие в стратегических сессиях, которые мы регулярно устраиваем для региональных и муниципальных служащих. В данном случае брейнсторминг будет целиком посвящен урбанистике", - написал Хабиров.
Он отметил, что в обсуждениях могут поучаствовать и местные общественники.
"Стратсессии, разумеется, будут критичными по отношению к нам – гос- и муниципальным служащим. Понимаем, что не хвалить нас он приедет. Нам это и не нужно", - подчеркнул Хабиров.
Блогер Илья Варламов. Архив - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 15:47Сказано в эфире
"Полезно помнить". Африканист о задержании Варламова в Южном Судане
Также глава Башкирии прокомментировал картину известного в регионе карикатуриста Камиля Бузыкаева: он изобразил Хабирова, который с книгой Варламова в руках тащит автора в сторону Уфы. При этом блогер сопротивляется.
"Честно говоря, очень разозлился на Бузыкаева, увидев эту картинку. Подумал, что Варламов может обидеться и не приехать. Однако, как видите, в Илье есть необходимая доля самоиронии", - отметил Хабиров.
Варламов ведет в YouTube канал, в котором рассказывает о неприглядных сторонах жизни в российских городах.
 
Радий ХабировМаксим КацИлья ВарламовYouTubeУфаОбщество
 
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