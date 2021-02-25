Глава Башкирии пригласил блогера Варламова на брейнсторминг с чиновниками
УФА, 25 фев - РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров подарил районным и городским главам книгу блогера Ильи Варламова и пригласил его поучаствовать в стратегических сессиях с мэрами.
Ранее Хабиров сообщал в соцсетях, что на 23 февраля подарит всем главам муниципалитетов региона книгу "100 советов мэру" Ильи Варламова и Максима Каца.
"Мы хотим предложить Илье приехать в Башкортостан, изучить ситуацию и принять участие в стратегических сессиях, которые мы регулярно устраиваем для региональных и муниципальных служащих. В данном случае брейнсторминг будет целиком посвящен урбанистике", - написал Хабиров.
Он отметил, что в обсуждениях могут поучаствовать и местные общественники.
"Стратсессии, разумеется, будут критичными по отношению к нам – гос- и муниципальным служащим. Понимаем, что не хвалить нас он приедет. Нам это и не нужно", - подчеркнул Хабиров.
Также глава Башкирии прокомментировал картину известного в регионе карикатуриста Камиля Бузыкаева: он изобразил Хабирова, который с книгой Варламова в руках тащит автора в сторону Уфы. При этом блогер сопротивляется.
"Честно говоря, очень разозлился на Бузыкаева, увидев эту картинку. Подумал, что Варламов может обидеться и не приехать. Однако, как видите, в Илье есть необходимая доля самоиронии", - отметил Хабиров.
Варламов ведет в YouTube канал, в котором рассказывает о неприглядных сторонах жизни в российских городах.