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В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации
В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации
Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-25T22:09
2021-02-26T04:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
германия
африка
в мире
ангела меркель
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БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу.Она уточнила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран.Канцлер пояснила, что сначала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах союза.В совместном заявлении по итогам саммита главы европейских государств и правительств отметили, что договорились ускорить одобрение и производство вакцин. Они также подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок.Европейские лидеры, кроме того, высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.
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коронавирус covid-19, еврокомиссия, германия, африка, в мире, ангела меркель

В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации

22:09 25.02.2021 (обновлено: 04:59 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу.
Она уточнила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран.
"Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", — добавила Меркель.
Канцлер пояснила, что сначала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах союза.
В совместном заявлении по итогам саммита главы европейских государств и правительств отметили, что договорились ускорить одобрение и производство вакцин.
Они также подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок.
Европейские лидеры, кроме того, высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияГерманияАфрикаВ миреАнгела Меркель
 
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