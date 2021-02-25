https://ria.ru/20210225/vaktsinatsiya-1599011860.html

В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации

В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации

Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-25T22:09

2021-02-25T22:09

2021-02-26T04:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

германия

африка

в мире

ангела меркель

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БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты о вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания по коронавирусу.Она уточнила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран.Канцлер пояснила, что сначала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах союза.В совместном заявлении по итогам саммита главы европейских государств и правительств отметили, что договорились ускорить одобрение и производство вакцин. Они также подчеркнули, что компании-производители должны гарантировать предсказуемость производства и поставок.Европейские лидеры, кроме того, высказались за необходимость расширять возможности по раннему выявлению новых вариантов коронавируса и их контролированию.

германия

африка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, германия, африка, в мире, ангела меркель