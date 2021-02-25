Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598920447.html
Индийские медики отказываются прививаться местной вакциной Covaxin
Индийские медики отказываются прививаться местной вакциной Covaxin
Индийские медики не хотят прививаться разработанной в Индии вакциной от коронавируса Covaxin, на данный момент ей привито около 11% людей, прошедших вакцинацию, РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:01
2021-02-25T14:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
махараштра
здоровье - общество
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587973076_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_70f3d5f181bc2ee831103a4e7090a524.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Индийские медики не хотят прививаться разработанной в Индии вакциной от коронавируса Covaxin, на данный момент ей привито около 11% людей, прошедших вакцинацию, сообщает издание Hindustan Times.Ранее власти Индии одобрили экстренное использование только двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin. При этом в Индии обе вакцины еще находятся на третьей стадии исследования.Согласно последним данным минздрава Индии, в стране вакцинированы 12,3 миллиона человек, в том числе 8 миллионов медиков и 4,3 миллиона тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудников полиции и экстренных служб. При этом вторую дозу вакцины получили уже 1,4 миллиона человек.По данным онлайн-платформы Co-Win, используемой для отслеживания вакцинации, разработанная индийской компанией Bharat Biotech вакцина Covaxin поставлена только 1,2 миллионам человек, или около 11% вакцинированных."Это все из-за первоначального обсуждения того, что (Covaxin) была всего лишь экспериментальной вакциной, почему она и не завершила испытание третью фазу испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.В свою очередь министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан объяснил более низкое использование Covaxin ограниченными производственными мощностями Bharat Biotech по сравнению с Институтом сыворотки Индии, крупнейшим в мире производителем вакцин, который изготавливает Covishield."Мы обнаружили, что пропорционально количеству вакцины, имеющейся у нас, эффективность (Covaxin) достаточно удовлетворительна", - заявил Бхушан на пресс-конференции.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
https://ria.ru/20210224/indiya-1598733228.html
махараштра
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587973076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a425e84439c2501a27c26809f4b5003b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, махараштра, здоровье - общество, индия, в мире

Индийские медики отказываются прививаться местной вакциной Covaxin

14:01 25.02.2021
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Bikas Das
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Индийские медики не хотят прививаться разработанной в Индии вакциной от коронавируса Covaxin, на данный момент ей привито около 11% людей, прошедших вакцинацию, сообщает издание Hindustan Times.
Ранее власти Индии одобрили экстренное использование только двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin. При этом в Индии обе вакцины еще находятся на третьей стадии исследования.
Согласно последним данным минздрава Индии, в стране вакцинированы 12,3 миллиона человек, в том числе 8 миллионов медиков и 4,3 миллиона тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудников полиции и экстренных служб. При этом вторую дозу вакцины получили уже 1,4 миллиона человек.
По данным онлайн-платформы Co-Win, используемой для отслеживания вакцинации, разработанная индийской компанией Bharat Biotech вакцина Covaxin поставлена только 1,2 миллионам человек, или около 11% вакцинированных.
"Это все из-за первоначального обсуждения того, что (Covaxin) была всего лишь экспериментальной вакциной, почему она и не завершила испытание третью фазу испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 11:10Распространение коронавируса
В Индии рассмотрят заявку на использование "Спутника V"
В свою очередь министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан объяснил более низкое использование Covaxin ограниченными производственными мощностями Bharat Biotech по сравнению с Институтом сыворотки Индии, крупнейшим в мире производителем вакцин, который изготавливает Covishield.
"Мы обнаружили, что пропорционально количеству вакцины, имеющейся у нас, эффективность (Covaxin) достаточно удовлетворительна", - заявил Бхушан на пресс-конференции.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМахараштраЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния