https://ria.ru/20210225/vaktsina-1598920447.html

Индийские медики отказываются прививаться местной вакциной Covaxin

Индийские медики отказываются прививаться местной вакциной Covaxin

Индийские медики не хотят прививаться разработанной в Индии вакциной от коронавируса Covaxin, на данный момент ей привито около 11% людей, прошедших вакцинацию, РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:01

2021-02-25T14:01

2021-02-25T14:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

махараштра

здоровье - общество

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев - РИА Новости. Индийские медики не хотят прививаться разработанной в Индии вакциной от коронавируса Covaxin, на данный момент ей привито около 11% людей, прошедших вакцинацию, сообщает издание Hindustan Times.Ранее власти Индии одобрили экстренное использование только двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin. При этом в Индии обе вакцины еще находятся на третьей стадии исследования.Согласно последним данным минздрава Индии, в стране вакцинированы 12,3 миллиона человек, в том числе 8 миллионов медиков и 4,3 миллиона тех, кто помогают им в борьбе с коронавирусом, - сотрудников полиции и экстренных служб. При этом вторую дозу вакцины получили уже 1,4 миллиона человек.По данным онлайн-платформы Co-Win, используемой для отслеживания вакцинации, разработанная индийской компанией Bharat Biotech вакцина Covaxin поставлена только 1,2 миллионам человек, или около 11% вакцинированных."Это все из-за первоначального обсуждения того, что (Covaxin) была всего лишь экспериментальной вакциной, почему она и не завершила испытание третью фазу испытаний", - сказал советник правительства штата Махараштра по стратегии вакцинации Субхаш Салунхе.В свою очередь министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан объяснил более низкое использование Covaxin ограниченными производственными мощностями Bharat Biotech по сравнению с Институтом сыворотки Индии, крупнейшим в мире производителем вакцин, который изготавливает Covishield."Мы обнаружили, что пропорционально количеству вакцины, имеющейся у нас, эффективность (Covaxin) достаточно удовлетворительна", - заявил Бхушан на пресс-конференции.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.

https://ria.ru/20210224/indiya-1598733228.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, махараштра, здоровье - общество, индия, в мире