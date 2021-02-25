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Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали
Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали
Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:51
2021-02-25T14:51
2021-02-25T14:51
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МОСКВА, 25 февраля - РИА Новости. Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован ролик, на котором видно, что по улице в районе метро "Таганская" рекой течет вода."Локализована утечка из колодца на водопроводной сети по адресу Известковый переулок, дом 7. На месте работают аварийные службы. Отключения абонентов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
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москва
МОСКВА, 25 февраля - РИА Новости. Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован ролик, на котором видно, что по улице в районе метро "Таганская" рекой течет вода.
"Локализована утечка из колодца на водопроводной сети по адресу Известковый переулок, дом 7. На месте работают аварийные службы. Отключения абонентов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.