https://ria.ru/20210225/utechka-1598928374.html

Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали

Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали

Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:51

2021-02-25T14:51

2021-02-25T14:51

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москва

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МОСКВА, 25 февраля - РИА Новости. Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован ролик, на котором видно, что по улице в районе метро "Таганская" рекой течет вода."Локализована утечка из колодца на водопроводной сети по адресу Известковый переулок, дом 7. На месте работают аварийные службы. Отключения абонентов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

https://ria.ru/20210225/kryshi-1598920663.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва