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Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали
Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали
Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:51
2021-02-25T14:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 25 февраля - РИА Новости. Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован ролик, на котором видно, что по улице в районе метро "Таганская" рекой течет вода."Локализована утечка из колодца на водопроводной сети по адресу Известковый переулок, дом 7. На месте работают аварийные службы. Отключения абонентов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
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москва

Утечку из водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали

14:51 25.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной службы "Мосводоканал"
Автомобиль аварийной службы Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 февраля - РИА Новости. Утечку из колодца водопроводной сети в Таганском районе Москвы локализовали, отключения абонентов нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован ролик, на котором видно, что по улице в районе метро "Таганская" рекой течет вода.
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"Локализована утечка из колодца на водопроводной сети по адресу Известковый переулок, дом 7. На месте работают аварийные службы. Отключения абонентов нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
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