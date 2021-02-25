https://ria.ru/20210225/udobreniya-1598951652.html

ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения

ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:10

2021-02-25T16:10

2021-02-25T16:10

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями, говорится в сообщении регулятора."ФАС России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения. Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей", - сообщает ведомство.Анализ ситуации планируется завершить в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что если будут выявлены признаки завышения цен, то будут приняты "адекватные меры реагирования".

https://ria.ru/20210219/upakovka-1598227865.html

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2021

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика