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ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения
ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:10
2021-02-25T16:10
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями, говорится в сообщении регулятора."ФАС России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения. Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей", - сообщает ведомство.Анализ ситуации планируется завершить в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что если будут выявлены признаки завышения цен, то будут приняты "адекватные меры реагирования".
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС проверит обоснованность цен на минеральные удобрения

16:10 25.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения, проведет совещания с крупнейшими производителями, говорится в сообщении регулятора.
"ФАС России проверяет обоснованность цен на минеральные удобрения. Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей", - сообщает ведомство.
Анализ ситуации планируется завершить в ближайшее время. Ведомство подчеркнуло, что если будут выявлены признаки завышения цен, то будут приняты "адекватные меры реагирования".
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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