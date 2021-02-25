https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598959875.html

Около восьми тысяч предприятий туриндустрии в Турции признаны безопасными

Около восьми тысяч предприятий туриндустрии в Турции признаны безопасными

Турецкие власти выдали 7800 предприятиям туристической индустрии сертификат безопасности по коронавирусу, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:59

2021-02-25T18:59

2021-02-25T18:59

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Турецкие власти выдали 7800 предприятиям туристической индустрии сертификат безопасности по коронавирусу, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.Ранее ведомство сообщило о запуске программы по сертификации компаний, задействованных в приеме путешественников. Она состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта"."Шаги, которые мы все вместе предприняли, дали свои результаты, и мы сможем подняться вверх, оставив позади глобальный кризис. На сегодняшний день у нас 7800 предприятий туриндустрии получили сертификат безопасного туризма", – заявил Эрсой.По данным министерства, в прошлом году страну посетили 15,96 миллиона зарубежных путешественников, что на 69 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года (51,75 миллиона). Гости из России по итогам 2020 года стали лидерами по числу отдыхавших в Турции иностранцев – она приняла около 2,13 миллиона россиян.

https://ria.ru/20210216/turtsiya-1597656729.html

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, новости - туризм, турция