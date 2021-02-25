https://ria.ru/20210225/turtsiya-1598763680.html

В январе почти каждый пятый турист приехал в Турцию из России

В январе почти каждый пятый турист приехал в Турцию из России

Министерство культуры и туризма Турции назвало количество иностранных гостей, которые посетили страну в январе, по сравнению с первым месяцем 2020 года въездной РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:00

2021-02-25T10:00

2021-02-25T10:00

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

россия

туризм

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министерство культуры и туризма Турции назвало количество иностранных гостей, которые посетили страну в январе, по сравнению с первым месяцем 2020 года въездной поток упал на 71,48 процента – до 510 тысяч человек, сообщает АТОР.В абсолютном выражении страна потеряла почти 1,3 миллиона международных путешественников.В тройку самых посещаемых иностранцами направлений в январе вошли Стамбул (65,68 процента, почти 335 тысяч туристов), Эдирне (10,34 процента, 52,7 тысячи) и Анталья (9,22 процента, 47 тысяч).Россия продолжает возглавлять рейтинг стран, откуда в Турцию пребывает больше всего гостей. В январе 2021 года их было более 89,4 тысячи. В сравнении с этим же периодом 2020 года турпоток снизился на 31,54 процента. Тем не менее, доля РФ в общем числе иностранцев в Турции составила 17,54 процента, а годом ранее — лишь 7,31 процента.Кроме того, в пятерку заграничных въездных рынков по итогам января текущего года вошли Иран, Болгария, Украина и Германия.По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), средняя заполняемость отелей в Турции в первом месяце этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, упала в два раза и составила 29 процентов. Средняя стоимость номера снизилась до 55 евро, почти на 18 процентов.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

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анталья (провинция)

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стамбул

иран

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, стамбул, иран, болгария, украина