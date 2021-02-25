https://ria.ru/20210225/toplivo-1598939654.html

"Северный завоз" топлива стартует в Хабаровском крае в марте

"Северный завоз" топлива стартует в Хабаровском крае в марте

Работа по "северному завозу" в Хабаровском крае начнется с марта, в этом году в районы с ограниченными сроками навигации завезут 35 тысяч тонн топлива, сообщает РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:21

2021-02-25T15:21

2021-02-25T15:21

россия

хабаровский край

экономика

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ХАБАРОВСК, 25 фев — РИА Новости. Работа по "северному завозу" в Хабаровском крае начнется с марта, в этом году в районы с ограниченными сроками навигации завезут 35 тысяч тонн топлива, сообщает в четверг правительство региона.Отмечается, что правительство края организует "северный завоз" совместно с оператором поставок ООО "Межрайтопливо". Уже в начале марта общество объявит конкурсы на приобретение угля и моторных масел для коммунальной энергетики северных районов. Также в следующем месяце будет отобран перевальщик угля и моторных масел для районов Охотоморского побережья: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского. "Накопление топлива в пункте перевалки начнется с апреля", - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.В ведомстве уточнили, что в этом году предполагается поставить почти на 2 тысячи тонн нефтепродуктов меньше, чем в прошлом. Объем поставок сокращается ежегодно, с 2007 года – почти в 2,5 раза. Это происходит за счет сокращения потребности в топливе после модернизации и реконструкции коммунального хозяйства края (большая часть энергоисточников переведена на газ). Общая стоимость централизованной поставки всего топлива в этом году ориентировочно составит 1,7 миллиарда рублей.Ранее сообщалось, что "северный завоз-2020" завершился почти на месяц раньше графика – 30 сентября (вместо 20 октября) благодаря слаженной работе всех участников цепочки. Правительство контролировало каждый из этапов поставок. В этом году краевые власти также планируют завершить "северный завоз" досрочно.

https://ria.ru/20210225/siroty-1598861927.html

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хабаровский край

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россия, хабаровский край, экономика