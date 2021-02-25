Толстой ответил на заявления Украины о Крыме и Севастополе в ОБСЕ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Крым и Севастополь никогда не будет частью Украины, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Мероприятие проходит в онлайн-формате, в нем принимают участие около 270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств и ОБСЕ. Обсуждаются такие вопросы, как укрепление многосторонности, затяжные конфликты, кризис на Украине и вокруг нее, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях пандемии COVID-19.
"Отдельно хочу сказать, что по-прежнему неприемлемым остается тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлении украинских коллег, но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", - сказал Толстой.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также подчеркнул, что Крым и Севастополь вернулись в состав России в соответствии с Уставом ООН.
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"И только вы здесь поднимаете эту тему. Предложил бы закончить дебаты, признав Крым и Севастополь навсегда на политической карте мира в составе Российской Федерации", - добавил Слуцкий.