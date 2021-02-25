https://ria.ru/20210225/tolstoy-1599002676.html

Толстой ответил на заявления Украины о Крыме и Севастополе в ОБСЕ

Толстой ответил на заявления Украины о Крыме и Севастополе в ОБСЕ

Крым и Севастополь никогда не будет частью Украины, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T20:32

2021-02-25T20:32

2021-02-25T20:32

россия

леонид слуцкий

обсе

петр толстой

госдума рф

севастополь

оон

украина

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Крым и Севастополь никогда не будет частью Украины, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, выступая на зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.Мероприятие проходит в онлайн-формате, в нем принимают участие около 270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств и ОБСЕ. Обсуждаются такие вопросы, как укрепление многосторонности, затяжные конфликты, кризис на Украине и вокруг нее, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях пандемии COVID-19.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также подчеркнул, что Крым и Севастополь вернулись в состав России в соответствии с Уставом ООН.

https://ria.ru/20210225/krym-1598965279.html

https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html

россия

севастополь

украина

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россия, леонид слуцкий, обсе, петр толстой, госдума рф, севастополь, оон, украина, в мире