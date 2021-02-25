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Эксперт оценил ситуацию с переходом на новый порядок техосмотра
Эксперт оценил ситуацию с переходом на новый порядок техосмотра
Решение о переносе сроков ввода нового порядка техосмотра машин в России с 1 марта на 1 октября ожидаемо, но оно не будет работать без увеличения тарифов на... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:34
2021-02-25T16:36
россия
авто
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решение о переносе сроков ввода нового порядка техосмотра машин в России с 1 марта на 1 октября ожидаемо, но оно не будет работать без увеличения тарифов на процедуру, которое позволит окупить инвестиции, заявил РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что в сложившейся ситуации на фоне пандемии необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября и сделать так, чтобы с этого времени система работала без сбоев и не создавала неудобств для автолюбителей. Новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры."Реформу техосмотра (перенести - ред.) на октябрь - ожидаемо. Мишустин попросил профильные органы власти сделать всё по-человечески. Вероятно, потому что сейчас хотели как лучше, а получилось как всегда. Но и в октябре реформа будет невозможна без увеличения тарифов на техосмотр до вменяемых, рыночных величин, которые позволят окупить инвестиции в оборудование, ремонт помещения и другое. Полагаю, это не менее 2-3 тысяч рублей вместо 800 нынешних", - считает эксперт.По его словам, бизнес пойдет в эту сферу только тогда, когда появятся внятные экономические стимулы, однако в такой плоскости пока никто из лиц, принимающих решения, проблему техосмотра не обсуждал, так что необходимо решение Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу."Второй фактор - сроки. Даже если все решения будут приняты оперативно, в том числе по тарифам, бизнесу нужно будет как минимум полгода на заказ оборудования (а что-то нужно будет заказывать с доставкой из-за рубежа), подготовку помещений и документов", - поясняет Шапарин.Эксперт ожидает, что, если тариф не будет изменён, то в конце сентября будет новый перенос сроков. "Единственная альтернатива - создание системы техосмотра на базе ГИБДД, что потребует значительных инвестиций, против чего будет активно выступать Минфин. Да и старшее поколение водителей помнит, как конкретно проходили техосмотр в ГАИ", - отмечает он.
https://ria.ru/20200823/tekhosmotr-1576190814.html
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россия, авто, михаил мишустин, общество

Эксперт оценил ситуацию с переходом на новый порядок техосмотра

16:34 25.02.2021 (обновлено: 16:36 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Решение о переносе сроков ввода нового порядка техосмотра машин в России с 1 марта на 1 октября ожидаемо, но оно не будет работать без увеличения тарифов на процедуру, которое позволит окупить инвестиции, заявил РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Премьер-министр Михаил Мишустин 25 февраля заявил, что в сложившейся ситуации на фоне пандемии необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября и сделать так, чтобы с этого времени система работала без сбоев и не создавала неудобств для автолюбителей. Новый порядок техосмотра автомобилей должен был вступить в силу с 1 марта: предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.
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"Реформу техосмотра (перенести - ред.) на октябрь - ожидаемо. Мишустин попросил профильные органы власти сделать всё по-человечески. Вероятно, потому что сейчас хотели как лучше, а получилось как всегда. Но и в октябре реформа будет невозможна без увеличения тарифов на техосмотр до вменяемых, рыночных величин, которые позволят окупить инвестиции в оборудование, ремонт помещения и другое. Полагаю, это не менее 2-3 тысяч рублей вместо 800 нынешних", - считает эксперт.
По его словам, бизнес пойдет в эту сферу только тогда, когда появятся внятные экономические стимулы, однако в такой плоскости пока никто из лиц, принимающих решения, проблему техосмотра не обсуждал, так что необходимо решение Федеральной антимонопольной службы по данному вопросу.
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"Второй фактор - сроки. Даже если все решения будут приняты оперативно, в том числе по тарифам, бизнесу нужно будет как минимум полгода на заказ оборудования (а что-то нужно будет заказывать с доставкой из-за рубежа), подготовку помещений и документов", - поясняет Шапарин.
Эксперт ожидает, что, если тариф не будет изменён, то в конце сентября будет новый перенос сроков. "Единственная альтернатива - создание системы техосмотра на базе ГИБДД, что потребует значительных инвестиций, против чего будет активно выступать Минфин. Да и старшее поколение водителей помнит, как конкретно проходили техосмотр в ГАИ", - отмечает он.
 
РоссияАвтоМихаил МишустинОбщество
 
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