https://ria.ru/20210225/surgut-1598937975.html

В Сургуте пенсионерка умерла в частной клинике после анестезии

В Сургуте пенсионерка умерла в частной клинике после анестезии

Следователи изучают обстоятельства смерти пенсионерки в частной клинике в Сургуте (ХМАО), женщина скончалась от ишемической болезни сердца после анестезии,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:16

2021-02-25T15:16

2021-02-25T15:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства смерти пенсионерки в частной клинике в Сургуте (ХМАО), женщина скончалась от ишемической болезни сердца после анестезии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно предварительным данным следствия, 20 февраля 68-летняя пенсионерка пришла в клинику на косметологическую процедуру. Женщине ввели местную анестезию, после чего она начала задыхаться и потеряла сознание."Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировали смерть женщины. Предварительно установленной причиной смерти явилась ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пациентки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, идет процессуальная проверка.

https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия