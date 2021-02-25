https://ria.ru/20210225/surgut-1598937975.html
В Сургуте пенсионерка умерла в частной клинике после анестезии
В Сургуте пенсионерка умерла в частной клинике после анестезии
Следователи изучают обстоятельства смерти пенсионерки в частной клинике в Сургуте (ХМАО), женщина скончалась от ишемической болезни сердца после анестезии,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:16
2021-02-25T15:16
2021-02-25T15:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости. Следователи изучают обстоятельства смерти пенсионерки в частной клинике в Сургуте (ХМАО), женщина скончалась от ишемической болезни сердца после анестезии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Согласно предварительным данным следствия, 20 февраля 68-летняя пенсионерка пришла в клинику на косметологическую процедуру. Женщине ввели местную анестезию, после чего она начала задыхаться и потеряла сознание."Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировали смерть женщины. Предварительно установленной причиной смерти явилась ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пациентки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, идет процессуальная проверка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 фев - РИА Новости.
Следователи изучают обстоятельства смерти пенсионерки в частной клинике в Сургуте
(ХМАО), женщина скончалась от ишемической болезни сердца после анестезии, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
Согласно предварительным данным следствия, 20 февраля 68-летняя пенсионерка пришла в клинику на косметологическую процедуру. Женщине ввели местную анестезию, после чего она начала задыхаться и потеряла сознание.
"Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировали смерть женщины. Предварительно установленной причиной смерти явилась ишемическая болезнь сердца", - говорится в сообщении.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти пациентки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, идет процессуальная проверка.